Jolie-Pitt : Le divorce bientôt finalisé

La rupture entre Angelina Jolie et Brad Pitt a secoué la planète people en 2016. Depuis, le divorce des deux acteurs peine à être officialisé. La raison ? Des différends entre les deux ex-tourtereaux qui ont d'abord entamé une guerre médiatique et judiciaire pour la garde de leurs enfants avant de finalement trouver un compromis. Après des mois d'attente, le divorce pourrait bel et bien être prononcé selon les informations rapportées par le Daily Mail. Les deux acteurs auraient ainsi enterré la hache de guerre "pour le bien de leurs six enfants".

Comme en témoignent les confidences des deux acteurs, leurs relations semblent être apaisées. Les anciens amoureux auraient même définitivement tourné la page de leur histoire d'amour après douze années de vie commune : "Les termes du divorce ont été acceptés, peut-on lire dans le journal The Sun. Ils sont en train d’être finalisés par leurs deux équipes juridiques, cela devrait prendre quelques semaines. C’est un pas important si l’on se rappelle la façon dont le mariage s’est terminé, et notamment les accusations d’Angelina Jolie concernant Brad, mais ils s’entendent bien à présent."

Si pour le moment, Angelina Jolie et Brad Pitt sont officiellement célibataires, plusieurs rumeurs circulent au sujet de l'ancienne héroïne de "Tomb Raider".

Elle aurait retrouvé l'amour dans les bras d'un agent immobilier… Info ou intox ? Seul l'avenir le dira.