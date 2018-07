John Sullivan : Le Plan d'autonomie, une solution à la question du Sahara

Le Plan d'autonomie proposé par le Maroc constitue "une option" pour apporter une solution à la question du Sahara, a affirmé, vendredi à Rabat, le secrétaire d'Etat adjoint, John Sullivan, qui effectue une visite dans le Royaume dans le cadre d’une tournée régionale.

« Notre politique à ce sujet n'a pas changé. Nous considérons que le projet marocain d'autonomie du Sahara est l'une des options potentielles pour redresser la situation », a souligné le responsable US en réponse à une question lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.

Le secrétaire d'Etat adjoint a qualifié, à ce propos, de « sérieux, réaliste et crédible » le Plan d’autonomie présenté par le Maroc. Le plan marocain est « un plan sérieux, réaliste et crédible qui pourrait satisfaire les attentes de la population du Sahara », a affirmé le responsable américain.

Il a, en outre, relevé que les Etats-Unis continueront d'apporter leur soutien aux efforts du Maroc afin de trouver une solution au conflit sous l'égide des Nations unies.

John Sullivan a fait observer que « la chose la plus importante est que notre dialogue avec le gouvernement marocain autour du plan d'autonomie, qui est sérieux crédible et réaliste, continuera ». « Notre coopération continue aujourd'hui et continuera demain », a-t-il assuré.

Il a également indiqué que son pays soutient le processus diplomatique mené par l'ONU et ses efforts afin d'aboutir à une solution durable, politique et mutuellement acceptable à ce conflit.

Le responsable américain a, par ailleurs, indiqué que le Maroc est un « partenaire clé » des Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, mettant en avant le leadership de SM le Roi.

Par ailleurs, et lors des entretiens qu’il a eus vendredi à Rabat avec le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, les deux responsables ont exprimé leur satisfaction de la qualité des relations d'amitié ancestrale qui existe entre le Maroc et les Etats-Unis, ainsi que du niveau du partenariat stratégique bilatéral qui englobe les domaines du développement économique et social, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement.

Dans ce cadre, Saâd Eddine El Othmani a salué la position claire de Washington vis-à-vis de la question de l'intégrité territoriale du Royaume qui soutient la proposition d'autonomie comme étant une solution « sérieuse, réaliste et crédible », mettant l'accent sur le caractère prioritaire de cette question pour le Maroc et son attachement aux efforts de l'ONU et de son secrétaire général dans ce cadre.

De son côté, le secrétaire d'Etat adjoint des Etats-Unis a exprimé sa satisfaction des perspectives de la consolidation du partenariat maroco-américain et le renforcement des liens d'amitié entre les deux pays qui remontent à 240 ans, se félicitant du niveau de la mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre les deux pays.

Le responsable américain a réitéré lors de cette rencontre, tenue en présence notamment du chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis à Rabat, le soutien de son pays au plan d'autonomie présenté par le Maroc, exprimant son espoir de mettre en œuvre avec succès cette solution pour permettre ainsi au Maroc d'aller de l'avant dans le développement économique et social et d'attirer davantage d'investissements étrangers.