Jo de Tokyo : Les athlètes seront soumis à des règles très strictes

Les athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo seront soumis à des tests réguliers, à des restrictions dans leurs rencontres et à de possibles sanctions s'ils ne respectent pas les règles, ont déclaré mercredi les organisateurs.



Les responsables de l'organisation des JO de Tokyo 2020 ont publié un rapport expliquant comment les Jeux peuvent se dérouler même si la pandémie de coronavirus n'est pas maîtrisée d'ici à juillet 2021. Les spectateurs étrangers seront dispensés de quarantaine et pourront également utiliser les transports publics, mais devront se soumettre à des règles strictes, notamment le port de masque, l'interdiction de crier et la conservation des talons de billets pour faciliter le traçage des contacts.



Les organisateurs ont également indiqué qu’une décision finale relative au nombre de spectateurs dans les stades sera prise prochainement. Les athlètes seront testés à leur arrivée au Japon et ceux résidant au Village olympique se soumettront à des tests réguliers, avec un intervalle envisagé de 96 à 120 heures, précise le rapport. Des sanctions éventuelles pour non-respect des règles de santé pourront être établies en concertation avec le Comité international olympique (CIO). Les JO ont été reportés d'un an. Ils seront organisés du 23 juillet au 8 août et les Jeux paralympiques du 24 août au 5 septembre.