Jeux méditerranéens de Tarragone  : Une moisson de 24 médailles pour la délégation marocaine

L'athlétisme marocain a dicté sa loi lors des Jeux méditerranéens-2018 qui se sont déroulés à Tarragone du 22 juin au 1er juillet, parvenant à récolter un total de huit médailles d'or et à s'adjuger la première position de cette discipline parmi les 26 pays ayant pris part à ces Jeux. Un bilan positif de la délégation marocaine rehaussé davantage par deux autres médailles d'or décrochées au karaté et au tennis.

Dépasser le nombre de médailles gagnées lors de l'édition précédente, tel est le principal objectif que s'était fixé la délégation nationale ! Avec 24 médailles, dont 10 en or (7 en argent et 7 en bronze) et une 8è place au classement général bien plus satisfaisante que la 12è à Mersin-2013, le contrat a été rempli.

Encore faut-il souligner que les JM-2018 ont été les plus réussis, en termes de métal précieux juste devant l'édition 1987 à Lattaquié en Syrie, où le Maroc avait décroché 9 médailles d'or.

Retour sur une édition exceptionnelle. L'histoire "tarragonaise" du Maroc a commencé avec le karaté. Et c'est bel et bien le jeune Abdessalam Ameknassi qui a ouvert le bal des médailles d'or.

Engagé dans la catégorie des (-60kg), il n'a pas laissé filer sa chance. Il a passé avec brio tous les matchs qualificatifs avant de battre en finale le Tunisien Azzouazi Nader sur un score de (2-0). Cette belle performance a été redorée quelques minutes plus tard par une médaille de bronze obtenue par Aicha Sayah (-50kg).

Quelques jours plus tard, un autre fait marquant a eu lieu. L'escrimeur Houssam Elkord s'adjuge le bronze. Cette distinction lui permet d'inscrire son nom comme étant le premier Marocain à remporter une médaille dans cette discipline.

Quelques jours après, c'était au tour de l'athlétisme de prendre le relais.

Parti comme étant favori, Soufiane El Bakkali (3000m steeples) a honoré ce statut. Il a offert au Maroc sa deuxième médaille d'or. Quelques minutes plus tard, Younès Essalhi a arraché l'or du 5000m.

Chez les dames, Rababe Arafi et Malika Akkaoui se sont adjugé, respectivement l'or et l'argent du 800m et du 1500m.

Juste avant, Brahim Kaazouzi avait remporté haut la main le 1500m. Le bronze de cette épreuve a été décroché par Fouad El Kaam.

Ensuite, c'était autour de Kaoutar Farkoussi de faire parler d'elle. Elle a dominé de bout en bout le 5000m et offert au Maroc sa 6è médaille d'or.

La dernière journée marocaine dans ces Jeux a été exceptionnelle. Mohamed Reda El Aaraby a gagné le semi-marathon et établi un nouveau record de ces Jeux.

Pour sa part, le tennisman Lamine Ouahab a sorti le grand jeu pour venir à bout de son adversaire monégasque Lucas Catarina, tête de série N.1, en deux sets (6-2, 6-3).

Ensuite, Yahya Berrabah a remporté la dixième et dernière médaille d'or, en s'imposant en saut en longueur.

A propos de ces performances, le directeur technique du Comité national olympique, Hassan Fekkak, s'est dit plus au moins satisfait.

"Il y a des disciplines qui ont confirmé et d'autres qui ont déçu", a-t-il d'emblée souligné, précisant qu'il est plus au moins satisfait du niveau des sportifs marocains lors de cette édition.

"En gros, nous avons l'ossature d'une équipe jeune qui pourrait défendre les couleurs du Maroc lors des prochains rendez-vous", s'est-il félicité.

Un total de 113 sportifs marocains dans 20 disciplines ont pris part à la 18è édition des Jeux méditerranéens 2018.

Comme à l'accoutumée, l’athlétisme s’est accaparé la part du lion avec 23 participants, suivi du football (18), judo (10), taekwondo (8), karaté (7), boxe (7), lutte, golf et sports équestres (5), beach-volley (4), natation, cyclisme et sports boules (3), haltérophilie, triathlon, tennis, tir et pétanque (2) et escrime et gymnastique (1).

Les Jeux méditerranéens (Tarragone-2018) se sont déroulés dans 16 communes de la région et ont accueilli 4.000 sportifs de 26 nationalités, 1.000 juges et représentants internationaux, 1.000 journalistes, 3.500 bénévoles et plus de 150.000 spectateurs.

La prochaine édition des JM se déroulera à Oran en Algérie en 2021.