Jeunesse Ittihadie :De la conscience militante à une génération impartie de nouvelles responsabilités

Sous la thématique « De la conscience militante à la génération de la nouvelle responsabilité », la chronique périodique « Rissalat Al Ittihad met en avant qu’« après un demi-siècle de contribution et de militantisme agissants déployés par la Chabiba Ittihadia, l’on est en droit d’interpeller la conjoncture en se demandant si elle a su préserver la teneur de son message et demeurer une école de conscience et de renouveau au milieu d’une époque où nombreux sont ceux qui ont perdu tout intérêt en l’action politique ».



C’est que dans un Maroc, souligne le billet ittihadi, qui s’attelle à la mise en ordre de ses priorités sociales et politiques à la recherche d’un équilibre entre le développement et la démocratie, la J-USFP demeure l’un des piliers du projet ittihadi progressiste et un levier essentiel dans la récupération de la confiance entre les générations et entre la politique et la société.



En effet, rappelle-t-on, la Chabiba Ittihadia n’a jamais été subordonnée au parti ni un instrument organisationnel à l’horizon limité mais a toujours constitué « la conscience se l’USFP en adoptant le socialisme avec sa portée humaine en philosophie fondée sur la liberté, la dignité et l’égalité.



Pour « Rissalat Al Ittihad », la jeunesse, au milieu des années de plomb, a su rehausser la portée noble de la politique et a mu la confrontation en action intellectuelle et culturelle immunisant la jeunesse contre la résignation et le désespoir tout en restant attachée à l’esprit de Mehdi Ben Barka et d’Omar Benjelloun…



Dans cette veine, l’on note, met en avant le billet ittihadi, que la J-USFP, depuis des décennies, s’est distinguée par la conjugaison de l’action et de la formation culturelle en se déployant dans les universités, les villes et villages dans l’action d’encadrement des jeunes et leur habilitation en matière de citoyenneté responsable, estimant que la politique est une culture, un comportement, une pratique au quotidien de la dignité et de la conscience. Ainsi, elle a pris part à toutes les échéances électorales s’appuyant sur la logique de la participation consciente en matière de défense d’une idée ou le vote d’une position quant au projet sociétal.



Là-dessus, « Rissalat Al Ittihad » souligne que compte tenu du fait que les organisations de jeunes sont confrontées, de nos jours, à des défis inédits tels que le désintérêt politique associant, pour la majeure partie de la jeunesse, la pratique politique à l’échec et au désarroi, à la perte de confiance quant aux partis et aux institutions du fait de l’absence de communication ou de reddition des comptes et l’option de plus en plus élargie de l’expression individuelle dépourvue de tout encadrement, les réseaux sociaux venant se substituer aux cadres collectifs. De ce fait, la Chabiba Ittihadia se doit désormais de réviser ses instruments et renouveler son discours de manière à véhiculer toutes les mutations en cours …



Dans ce contexte, observe le billet ittihadi, la J-USFP est appelée, dès lors, à rechercher une nouvelle conception de la communication, un style numérique créatif interpellant les esprits et les penchants et réhabilitant la politique… car la jeunesse, étant issue de la lutte patriotique et sociale, se doit désormais de rechercher et initier un nouveau procédé de communication, en l’occurrence un langage numérique qui interpelle les esprits plutôt que les penchants, en quête d’une attractivité de la politique favorisant l’adhésion souhaitée…

D’autre part, « Rissalat Al Ittihad » observe que la Chabiba Ittihadia a joué un rôle central dans le succès des travaux du 12ème Congrès national du parti de l’Union socialiste des forces populaires par le biais de sa contribution organisationnelle, culturelle et mobilisatrice, en s’imposant ainsi comme une force suggestive et un levier rénovateur.



Dans ce sillage, le message envoyé par la J-USFP ne s’est pas limité à l’action partisane interne mais s’est prolongé à l’action diplomatique parallèle, notamment en matière de défense de la première cause nationale, le Sahara marocain, en prenant part à toutes les initiatives des jeunes aux niveaux régional et international en restaurant la réalité du contexte et la démystification des fondements du projet marocain d’autonomie et de la défense de l’intégrité territoriale au sein des conférences et forums internationaux, d’autant que les jeunes sont de plus en plus convaincus du fait que la diplomatie est désormais l’un des champs de la lutte civile et culturelle auxquels se doivent d’adhérer les nouvelles générations.



Par ailleurs, il est à souligner que le déploiement diplomatique de la Jeunesse Ittihadie se manifeste, en tout état de cause, par l’expression éloquente de la maturité politique et organisationnelle et d’une prise de conscience profonde du fait que la bataille du pays ne peut être remportée uniquement sur le terrain militaire ou diplomatique officiel mais sur celui des idées et de la conscience au milieu duquel les jeunes façonnent leur image et envoient leur message.

Et de conclure que l’Union socialiste des forces populaires, de par sa force culturelle et organisationnelle et sa jeunesse active et agissante ayant repris aujourd’hui son rôle d’avant-garde, est foncièrement à même de véhiculer les prochaines mutations car l’histoire a toujours prouvé que le parti ne disparaît point face à la fermette des issues mais renaît bien aussitôt chaque fois qu’il est nécessaire de trouver une alternative nationale progressiste, comme l’avait si bien dit Omar Benjelloun :« L’avenir se construit par la foi et la raison, non pas par le silence et la crainte ».



Rachid Meftah