Jet Li malade et méconnaissable

Une photographie de Jet Li, vieillissant et aminci, est apparue sur les réseaux sociaux et a provoqué la stupeur.

L’acteur chinois Jet Li est parvenu à se faire un nom au-delà des frontières de son pays grâce à sa percée réussie à Hollywood, qui lui a permis de tenir le haut de l’affiche dans des longs-métrages comme «Roméo doit mourir» ou encore «L’Arme fatale 4». Il demeure cependant une personnalité discrète, dont on n’avait eu peu de nouvelles ces derniers temps. Son dernier gros coup cinématographique remonte en effet à 2014 avec son rôle dans le troisième volet de la saga «Expendable».

Spécialiste des arts martiaux, c’est pourtant vieillie, grisonnante et amincie que la star du cinéma chinois est apparue sur une photographie captée et postée sur Twitter par le fan qui pose à ses côtés. Il a malgré tout un large sourire qui lui éclaire le visage.

Âgé de 55 ans, l’acteur souffrirait d’hyperthyroïdie, de problèmes cardiaques et aurait par ailleurs des soucis pour se déplacer. Ses jambes et sa colonne vertébrale le feraient souffrir, notamment en raison de ses cascades.

L’acteur avait admis en 2013 au Hollywood Reporter que son médecin lui avait indiqué que s’il “continuait à faire des films d’action, il allait passer le reste de ses jours dans un fauteuil roulant”.