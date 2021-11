Jerada à l'heure du Festival international du théâtre de l’ enfant

Festival



Les enfants de l’institut français de Fès (IF-Fès) ont été au rendez-vous, mercredi, avec la présentation d'un conte musical sur l'olivier, une œuvre qui marie musique et récits en célébration de cet arbre millénaire.



La présentation de ce conte musical, interprété par le conteur Frédéric Calmès et le musicien Léo Fabre Cartier, deux Français résidant au Maroc, s'inscrit dans le cadre des activités du festival "l'Olive au cœur", un évènement (11-21 novembre) qui tend à "valoriser la culture de l'olive, mettre en exergue la beauté de la campagne et donner une place de choix à ce produit agricole phare de la région de Fès".



Le conte raconte l'histoire du jeune Bachir qui vivait avec son père dans un petit village, où la culture de l'olivier est une tradition entretenue de génération en génération et une source de revenu pour les habitants.



Il tend à sensibiliser les enfants à l'importance de la protection des oliviers et à transmettre cette tradition entre les différentes générations.



Dans une déclaration à la MAP, M. Frédéric Calmès a indiqué que le conte raconte l'histoire de l’oléiculture au Maroc, ajoutant que l'olivier constitue un héritage commun des peuples méditerranéens.



De son côté, la directrice de l'institut français de Fès (IF-Fès), Delphine Boudon a indiqué que cette manifestation intervient suite à la reprise des activités culturelles au Maroc et à l'IF-Fès, en particulier, se félicitant de la qualité de la programmation culturelle et artistique de l'Institut qui tend à renforcer les liens avec le public.



Poésie



Un vibrant hommage a été rendu, dernièrement à Taza, au poète marocain Allal El Hajjam, en reconnaissance à sa contribution à l'enrichissement, pendant des décennies, de la scène culturelle locale et nationale.



La cérémonie d'hommage, initiée par la Direction provinciale de la jeunesse, de la culture et de la communication-département de la culture, a été marquée par la lecture artistique d'une compilation de poèmes d'El Hajjam, réalisée par le metteur en scène, Mohammed Belhissi et la présentation d'une pièce théâtrale ponctuée de lectures poétiques, œuvre du dramaturge Bouselham Daif.



Deux lectures critiques abordant l'expérience du poète Allal El Hajjam ont été également au menu de cette cérémonie. Il s'agit de "Méditation dans l'expérience poétique d'Allal El Hajjam" de son auteur Mohamed Msaidi et "La beauté de la dimension poétique dans les œuvres d'Allal El Hajjam" de Mustapha Chaoui.



La rencontre a été ponctuée également par des témoignages à l'égard du poète Allal El Hajjam ainsi que des lectures poétiques données par Jamila Chaker, Mohamed Ajniah et Mohamed Benaissa.