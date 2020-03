Jennifer Lopez fier de son fils

L’héroïne de Queens a l’habitude d’être le centre de l’attention, avec les caméras et les projecteurs braqués sur elle, mais vendredi soir, tous les yeux étaient braqués sur son fils de 12 ans, Maximilian David Muñiz, qu’elle a eu avec Marc Anthony.

Lopez a fièrement montré les talents de chanteur et de comédien de son fils, alors qu’il interprétait un rôle clé dans la pièce de son école, Le Magicien d’Oz. La star de 12 ans interprétait le maire de Munchkinland qui annonce à Dorothy que la méchante sorcière de l’Est est morte.

“Un tout petit munchkin”, a partagé J.Lo dans un post Instagram enthousiaste, à côté d’une courte vidéo de son fils exécutant un solo impeccable.

Elle a ajouté les hashtags : “Maman fière” et “Magicien d’Oz”.

Il est évident que la famille a le gène de la musique : compte tenu du fait que Marc et Jennifer sont des icônes de la chanson, il est logique que leurs jumeaux suivent leurs traces.

Début février, la fille de la chanteuse de 50 ans, Emme Maribel Muñiz, avait démontré ses talents de chanteuse durant la performance de mi-temps du Super Bowl 2020.

À un moment durant le spectacle, Emme a rejoint sa célèbre mère sur scène pour chanter “Let’s Get Loud” en duo avec elle.

Emme a eu droit à son solo et a brièvement chanté à tue-tête les paroles du tube de Bruce Springsteen “Born In the USA”.

Rendant le spectacle de mi-temps de J.Lo avec Shakira d’autant plus mémorable, l’importance d’avoir deux femmes latines en têtes d’affiche ne lui a pas échappé.

“Depuis que j’ai vu Diana Ross s’envoler dans le ciel au spectacle de mi-temps, je rêve de chanter au Super Bowl”, a-t-elle déclaré en novembre dernier. “Et maintenant, c’est devenu encore plus émouvant, non seulement parce que c’est le 100e anniversaire de la NFL, mais aussi parce que je vais chanter avec une autre femme latine.”

Elle a ajouté : “J’ai hâte de vous montrer ce qu’on sait faire sur la plus grande scène du monde.”