Jennifer Lopez et Shakira chanteront au prochain Super Bowl

Les pop-stars Jennifer Lopez et Shakira assureront le show, toujours très attendu par des millions de téléspectateurs, de la mi-temps du prochain Super Bowl, le 2 février à Miami. Jennifer Lopez, qui surfe actuellement sur le succès de son dernier film "Hustlers" dans lequel sa performance dans la peau d'une stripteaseuse a été saluée par la critique, a fait l'annonce de cette nouvelle en postant sur son compte Twitter un montage photo d'elle et Shakira derrière le logo de l'évènement "Super Bowl LIV". "Nous allons mettre le feu au monde", a écrit l'actrice et chanteuse de 50 ans, d'origine portoricaine. "Il n'y a rien de plus gros que ça! Je suis tellement excitée de monter sur la scène du +#SuperBowlLIV+", a pour sa part twitté la Colombienne Shakira. La Ligue nationale du football américain a confirmé la nouvelle sur son compte Twitter.

Les deux stars latines auront la mission de redonner tout son éclat à un show, pourtant une vitrine en mondovision unique pour les artistes, qui a peiné à trouver des performeurs pour le dernier Super Bowl, après l'affaire Colin Kaepernick.

L'ancien quarterback des San Francisco 49ers, aujourd'hui sans club, avait lancé en 2017 un mouvement de boycott de l'hymne américain, en signe de protestation contre les violences policières visant les Noirs. Ce qui lui avait valu d'être vertement attaqué par Donald Trump, pour qui ceux qui suivaient son mouvement insultaient la nation et devaient être virés. Conséquence indirecte de cette affaire, le show du Super Bowl, d'ordinaire si attractif et convoité par les stars de la musique, a été délaissé l'an passé, Rihanna, Pink ou encore Cardi B ayant refusé d'y participer en signe de soutien à Kaepernick. Tant et si bien que c'est le groupe pop Maroon 5, accompagné par les rappeurs Travis Scott and Big Boi, qui ont tenté d'assurer le spectacle, sans rencontrer un franc succès.