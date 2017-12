Jennifer Lopez au studio de Dj Khaled

DJ Khaled a récemment mis le feu à la toile avec une nouvelle qui va ravir tous ses fans. Sur Instagram, l’artiste a fait part d’une «alerte de moment de légende».Le producteur aux nombreux hits, a partagé une vidéo de Jennifer Lopez qui rentre dans son studio d’enregistrement. Les deux stars se retrouvent ensuite prêtes à réaliser un prochain hit. En commentaire, DJ Khaled a écrit : «Quand JLO s’arrête au studio ! Annonce de légende à venir ! Un visuel de légende à venir ! JLO prépare un nouveau son. Soyez patients ! La patience est un cadeau et un talent. Arrive bientôt ! JLO feat ? Prod de ? »

Si DJ Khaled laissait un grand suspense planer sur cette collaboration avec ce commentaire sur Instagram, depuis d’autres infos ont commencé à tourner. Jennifer Lopez pourrait en effet bien travailler avec Cardi B sur le nouveau son du producteur de Miami. Grâce à une conversation partagée sur le compte Instagram Live d’Alex Rodriguez, le chéri de Jennifer Lopez, on a appris que Cardi B serait en effet aussi de la partie. Nous sommes désormais impatients d’en savoir plus sur ce nouveau hit en puissance.