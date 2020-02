Jennifer Lopez: La renaissance d'une icône

A 50 ans, Jennifer Lopez n'a jamais été aussi célèbre. Que ce soit grâce à sa musique, ses rôles au cinéma ou ses collaborations dans la mode, en 2020, J-Lo est plus au top que jamais. Qui a dit que 30 ans était l'âge d'or ? Décryptage du phénomène.

Tout le monde a un jour dansé sur un tube de Jennifer Lopez. Impossible de passer à côté du phénomène J-Lo ! Dès son premier album On The 6 sorti en 1999, la chanteuse s'est imposée avec des chansons comme Let's Get Loud ou Waiting for Tonight. Contrairement à beaucoup d'artistes des années 90, Jennifer Lopez a toujours su se renouveler pour ne jamais être has-been. En 2020, J-Lo est plus hype que jamais. J-Lo a présenté à plusieurs reprises, tout au long de sa carrière, des tenues et looks inoubliables. On parie que vous vous souvenez toujours de sa robe à la cérémonie des Grammy Awards en 2000, une longue robe en voile Versace au décolleté vertigineux. Le PDG de Google a d'ailleurs avoué, des années plus tard, que Google Images a été créé grâce à Jennifer Lopez ! En voyant le nombre de recherches impressionnant autour de cette robe, ils ont eu l'idée de créer une banque d'images.

En clin d’œil à ce look inoubliable, Versace a convié Jennifer Lopez lors de son défilé à la Fashion Week de Milan en septembre 2019. La bomba latina a ainsi foulé le catwalk vêtue de l'iconique robe à l'imprimé jungle. Tornade sur les réseaux sociaux, la maison italienne a choisi la chanteuse comme égérie de sa campagne printemps 2020. En 2020, Jennifer Lopez séduit toujours autant les marques. A 50 ans, elle est aujourd'hui une égérie incontournable et prête son visage, pour le printemps 2020, à la nouvelle campagne Guess & Marciano. J-Lo est également ambassadrice de la marque Coach pour sa ligne de sneakers "Coach Citysole" collection printemps 2020. Avec ses huit albums, Jennifer Lopez n'a jamais déçu. Vingt ans après ses débuts dans la musique, elle n'est toujours pas passée de mode. La preuve ? En 2014, elle a chanté l'hymne de la Coupe du monde avec Pitbull : We Are One. Considérée comme une artiste à part entière, à l'univers inimitable qui a su se renouveler au fil des années, on lui a également fait confiance pour être jurée dans American Idol.

Mais c'est probablement lors du Super Bowl 2020 que J-Lo nous a prouvé qu'elle reste la numéro 1 : son show était impressionnant. Chorégraphie et chant, la star a fait une prestation hors du commun lors d'un spectacle intense et survolté qui a impressionné près de 100 millions de téléspectateurs ! L'occasion de nous prouver qu'elle est toujours là et pas près de se faire détrôner.

Comme si être une star de la musique n'était pas suffisant, J-Lo s'est également attaquée au cinéma ! Elle a tourné dans plus de trente films. La comédienne tourne en moyenne un film par an. Récemment, elle a tenu l'un des rôles principaux du film Queens de Lorene Scafaria. Jennifer Lopez s'est également diversifiée en passant des comédies romantiques aux... dessins animés ! La bomba latina a prêté sa voix au personnage de Shira dans L'Âge de glace. Et parce qu'on le sait maintenant, Jennifer Lopez déteste se limiter à un seul rôle, elle a aussi adopté la casquette de productrice. La star a produit la série The Fosters, diffusée sur la chaîne Freeform. Cette série a été l'un des plus gros succès de la chaîne.

Côté vie privée, Jennifer Lopez semble épanouie et folle amoureuse du joueur de baseball Alex Rodriguez depuis trois ans. Elle est fiancée depuis mars 2019 et les fans de la chanteuse ont hâte de la voir mariée. J-Lo est également maman de jumeaux de 12 ans.

Bref, Jennifer Lopez a toujours su se renouveler et n'a pas fini de nous surprendre !