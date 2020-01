Jenifer revient avec émotion sur sa brouille avec France Gall

Colloque

"Processus du renouveau de la langue arabe" est le thème d'un colloque qui s’est tenu, samedi à Marrakech, à l'initiative du Centre international de la culture, des arts et du développement (CICAD). Organisée en collaboration avec la Coordination régionale de la langue arabe au Conseil régional de coordination de l'inspection relevant de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Marrakech-Safi, cette rencontre intervient dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la langue arabe, indique un communiqué des organisateurs.

Ce colloque se veut ainsi une célébration de la langue arabe et de ses figures et symboles, souligne la même source, relevant que cette rencontre a été l'occasion pour rendre hommage au professeur et inspecteur pédagogique, Rahal Baghour, en reconnaissance de ses efforts louables dans l'encadrement et l'inspection ainsi que de son action et ses initiatives en faveur du système éducatif, à travers la contribution à l'élaboration des programmes et aux activités de recherche et de suivi pédagogique.



Germán Marín

Le célèbre romancier chilien Germán Marín, auteur notamment de "Cercle vicieux" et "Le Palais du rire", est décédé à l'âge de 85 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé son éditeur "Ediciones UDP". Marín a commencé sa carrière d'écrivain à un âge tardif et a publié plus de 20 livres, dont son premier "Feux d'artifices" (1973), dont l'édition a été détruite pendant la dictature d'Augusto Pinochet (1973-1990) et a été réédité en 2018.

Connu pour sa littérature à "caractère polémique", Germán Marín, qui a rendu l'âme dimanche dernier, a vécu en exil, comme tant d'écrivains chiliens du XXe siècle, s'installant d'abord au Mexique puis à Barcelone (Espagne), où il a travaillé dans le monde de l'édition mais pas en tant qu'écrivain. Dans les années 90, il est revenu au Chili et y a publié sa trilogie "Histoire d'une absolution familiale" qui lui a valu une reconnaissance mondiale. Avec "Cercle vicieux", "Les cent aigles" et "La vague morte", Germán Marín a offert à ses lecteurs une réécriture de l'histoire chilienne contemporaine.