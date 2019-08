Jenifer déjà de retour en studio

Le 15 novembre 2019, Jenifer soufflera ses 37 bougies. Généreuse, la chanteuse compte bien faire un cadeau à ses fans pour les remercier de leur soutien depuis tant d'années. C'est sur son compte Instagram que la coach de The Voice a partagé la nouvelle en deux temps. Mardi 27 août, elle a tout d'abord partagé une photo d'elle devant un micro dans un studio d'enregistrement. "Retour en studio pour de nouvelles surprises. Je suis trop contente et j'ai vraiment hâte de vous les faire découvrir !", avait-elle écrit en légende du cliché. De quoi attiser la curiosité de ses fans toujours à l'afflux d'un nouvel album de leur chanteuse préférée.

Finalement, mercredi 28 août au matin, elle a définitivement percé le secret dans une vidéo, toujours publiée sur son compte Instagram. "J'ai une grande surprise. J'organise une grande fête à la Scène musicale pour fêter mon anniversaire le 17 novembre. Pour ce concert, qui se veut un petit peu spécial, c'est vous qui allez choisir mes chansons parmi mes sept albums. Je chanterai donc ce que vous voulez. Pour cela, rendez-vous dès vendredi 30 août sur riffx.fr. Je compte sur vous", a-t-elle annoncé.

En légende de cette vidéo, il est indiqué que l'ouverture de la billetterie aura lieu le vendredi 30 août à partir de 10 heures. Nul doute que les billets devraient s'envoler comme des petits pains puisqu'à chaque apparition et concert de Jenifer, les salles sont pleines.

La Scène musicale, située à Boulogne-Billancourt non loin de Paris, peut accueillir entre 4.000 et 6.000 personnes.