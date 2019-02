Jean-Paul Carteron : Il y a une haine viscérale, systématique et incompréhensible de l’Algérie contre le Maroc

Le président honoraire et fondateur du Forum de Crans Montana, Jean-Paul Carteron, s’est félicité de l’absence de toute mention du Sahara marocain dans le rapport final du 32ème Sommet de l’UA, soulignant que l’Union «entre dans les voies de la sagesse, de l’objectivité et donc de la crédibilité».

«Il est enfin acquis que le Conseil paix et sécurité de l’Union africaine, manipulé depuis des années par l’Algérien Smail Chergui, ne pourra plus évoquer le dossier du Sahara. Il était temps car il ne faisait véritablement que cela alors que l’Union africaine n’a aucune légitimité pour le faire», souligne-t-il dans une tribune adressée à la MAP.

Le président fondateur du forum de Crans Montana s’est attardé, dans ce sens, sur les manœuvres du diplomate algérien qui «a utilisé pendant des années sa position pour conduire une politique partisane sans rapport avec ce que doit être l’action d’une organisation internationale».

«Manipulant papier à en-tête et déclarations non autorisées, il n’a cessé de jouer un jeu pervers destiné à privilégier ce qui est la grande tristesse de l’Histoire moderne de l’Afrique : la haine implacable, viscérale, systématique et incompréhensible de l’Algérie contre le Maroc », poursuit-il.

En effet, enchaîne-t-il, c’est l’Algérie qui organise ce qui, depuis 40 ans, paralyse tout espoir de développement économique et social pour elle-même et toute ambition de paix et de concorde au Maghreb et en Afrique. Elle ne réalise pas qu’elle a tout faux, depuis longtemps, et que c’est elle qui paie le prix de ces gesticulations d’ailleurs très onéreuses pour ses finances.

«Pourquoi un pays mobiliserait-il tout son réseau diplomatique pour une cause qui ne le concerne pas ? Car c’est toute l’administration algérienne – et il y en a ! qui pendant des semaines consacra son énergie à forcer les portes de tout ce que le monde compte de gens importants pour tenter de les dissuader de venir à Dakhla!», rappelle-t-il.

Et de conclure : «Le Maroc est au Maroc, dans ses terres et ce, depuis des lustres. C’est tout. On fabrique au Maroc des avions et des voitures, on y roule dans des TGV. Pourtant, le Maroc n’a pas de pétrole… Alors que se passe-t-il pour que du fondsd’une faillite insondable qui résonne dans des citernes systématiquement vides, l’Algérie ne puise son énergie que dans une agressivité stérile vis-à-vis de son voisin florissant et épanoui ? ».