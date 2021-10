Jean-Marie Heydt présente son livre "Mohammed VI, la vision d' un Roi: actions et ambitions"

Poésie



La famille du poète disparu Mohamed Toubi a fait dernièrement don du legs culturel du défunt aux Archives du Maroc, indique mercredi un communiqué de l'institution bénéficiaire.

Ce don constitué, entre autres, de recueils, un film documentaire, des bandes sonores, des calligraphies ou encore des correspondances avec des écrivains et des poètes, est une "manière d'enrichir la mémoire collective, vocation première des Archives du Maroc'', souligne la même source, précisant que cette collection offerte a été rassemblée à l'initiative des chercheurs Alaâ Eddine Khiati et Saïd Boutabssil.



A la réception de ce don, les Archives du Maroc ont exprimé leurs remerciements aux ayants droit du poète disparu, leur assurant qu'elle s'engage à conserver cet héritage culturel et à le mettre à la disposition des chercheurs et du grand public.



Mohamed Toubi (1955-2004) est l'auteur de nombreux recueils et autres publications, entre autres, ''Sayidat Atatriz Bilyacout'' (La brodeuse au saphir) et ''Ayqonatou Achiir Al Arabi'' (L'icône de la poésie arabe).



Festival



Le répertoire musical marocain en partage durant 4 soirées inoubliables avec 10 stars marocaines, 14 jeunes talents, 40 musiciens et plus de 1,2 million de spectateurs sur les réseaux sociaux Wecasabanca à l’occasion de la célébration du 5ème anniversaire de la marque.



Organisé par Casablanca Events et animation, ce festival qui arrive à point nommé pour souffler comme un vent de retour à la normale tant attendu par les artistes, les professionnels du secteur de l’évènementiel et le public, a séduit plus de 1,2 million de spectateurs qui, mesures sanitaires obligent, ont suivi les concerts sur les réseaux sociaux Wecasablanca, indique un communiqué de Wecasablanca.



C’est avec le sourire triomphant et ému d’Achraf Bricha, grand vainqueur de la compétition Studlive, que le Wecasablanca festival s’est clôturé dimanche, 24 octobre 2021, précise la même source, ajoutant que durant 4 fabuleuses soirées, ce festival musical haut en couleur a parcouru le riche répertoire musical marocain avec quelques-unes des plus belles voix contemporaines.



La soirée mettant à l’honneur l’Aîta, le samedi 23 octobre, a battu tous les records avec plus de 450.000 personnes qui ont visionné ce concert inédit que plus de 250.000 internautes ont soutenu avec des likes, des messages d’encouragement et des applaudissements virtuels pour les artistes et les organisateurs, témoignant ainsi de leur joie de retrouver leurs idoles sur scène…même à distance.



La campagne digitale menée sur les réseaux sociaux Wecasablanca (Facebook, YouTube, Instagram) et le portail www.wecasablanca.com a ainsi permis de toucher plus de 4 millions de personnes à travers des publications, des stories, des vidéos et des lives mettant à l’honneur le patrimoine musical marocain, poursuit le communiqué.