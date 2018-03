Jay-Z et Beyoncé réunis pour une tournée mondiale

Le couple le plus bankable du hip-hop US vient d’annoncer la suite de sa tournée On the Run Tour débutée en 2014.

Queen B et Shawn Carter ont annoncé une tournée commune de 36 concerts, dont 21 en Amérique du Nord et 15 en Europe. Intitulée On the Run Tour II, celle-ci pourrait bien battre des records d’affluence et de gain. En 2014, cette tournée similaire avait rapporté pas moins de 109 millions de dollars. Beyoncé et Jay-Z, désormais parents de deux jumeaux Rumi et Sir, ont fait l’annonce via leur fan-base sur les réseaux sociaux (112 millions d’abonnés sur le compte Instagram de Beyoncé, 19 millions sur Facebook pour Jay-Z) et ont immédiatement agité la toile. Sur le compte Facebook de Tidal, la plateforme de streaming détenue par Jay-Z, c’est une vidéo en slow motion avec la chanson reggae «I’m Still in Love With You» de Marcia Aitken (1977) où l’on voit les deux tourtereaux sur scène en noir et blanc, qui a lancé la tournée.

Avant cela, Beyoncé fera son retour sur scène en avril en tête d’affiche de Coachella avant de retrouver son époux le 6 juin à Cardiff (Royaume-Uni), en ouverture de bal. En France, ils seront le 14 juillet au Stade de France et le 17 juillet à l’Allianz Riviera de Nice. La tournée On the Run Tour II s’achèvera de l’autre côté de l’Atlantique, à Vancouver au Canada, le 2 octobre. Sur scène, ils interpréteront notamment les titres de leurs derniers albums respectifs, à savoir Lemonade (2016) pour Beyoncé, et 4:44 (2017) pour Jay-Z.