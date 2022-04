Javier Fernandez Arribas : La décision du gouvernement espagnol est judicieuse et contribue à la stabilité régionale

La position du gouvernement espagnol de soutenir le plan marocain d'autonomie, comme étant "la base la plus sérieuse, réaliste et crédible" pour résoudre le différend sur le Sahara marocain, est une décision «judicieuse» qui contribue au règlement d’un conflit qui n’a que trop duré et à la stabilité de l’ensemble de la région, souligne l’expert espagnol dans les affaires du Maghreb, Javier Fernandez Arribas. Cette prise de décision, exprimée dans une lettre adressée par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, à SM le Roi Mohammed VI, répond aux intérêts des Espagnols dans tous les domaines et boostera la coopération bilatérale à des niveaux inédits, indique Fernandez Arribas dans une tribune, publiée lundi, par le site d’information «Hoy.es». «Il ne faudra pas longtemps pour démontrer que la décision de soutenir la proposition du Maroc en faveur d'une large autonomie du Sahara sous sa souveraineté est judicieuse», écrit l’expert espagnol dans un article intitulé «Nouvelle étape inédite». En plus, a-t-il ajouté, la position du gouvernement de Pedro Sanchez préserve les intérêts espagnols dans les domaines stratégiques, politiques, économiques, commerciaux, sociaux et culturels. Le moment est venu pour débloquer le statu quo, résoudre le différend du Sahara et mettre fin aux menaces qui pèsent sur la région du Sahel, exposée au terrorisme et à l’insécurité, fait noter Fernandez Arribas. SM le Roi Mohammed VI a eu, jeudi dernier, un entretien téléphonique avec le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Au cours de cet entretien, le Souverain a réitéré Sa Haute appréciation pour le contenu du message qui lui a été adressé, le 14 mars dernier, par le président du gouvernement espagnol. Dans ce message, M. Sánchez avait souligné que "l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend" au sujet du Sahara marocain.