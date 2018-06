Jamila Sayouri élue au bureau international du Réseau méditerranéen des droits humains

Une Marocaine siègera désormais au Bureau international du réseau méditerranéen des droits humains. Me Jamila Sayouri qui est présidente de l’Organisation non gouvernementale marocaine «Adala pour le procès équitable» vient d’être en effet, élue, ce week-end à Bruxelles, membre du bureau de l’une des ONG les plus influentes en matière des droits humains dans le monde, lors des travaux de l'assemblée générale de cette instance.

L’activiste marocaine qui reste l’une des figures de la lutte des féministes à l’échelle nationale, a été élue, dimanche, par 50 voix, parmi les 56 membres ayant le droit de vote.

Les élections au sein du réseau méditerranéen des droits humains se sont déroulées avec la participation de 80 organisations relevant du pourtour méditerranéen.