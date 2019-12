Jain se confie à coeur ouvert sur son burn-out

Alanis Morissette

Alanis Morissette, chanteuse canadienne star dont les tubes ont marqué les années 90, a sorti lundi une nouvelle chanson, issue de son premier album en huit ans, et annoncé une tournée pour 2020. La tournée de 31 dates, qui commencera en juin prochain, marquera les 25 ans de son célèbre album "Jagged Little Pill". La chanteuse sera aussi rejointe sur scène par l'Américaine Liz Phair et le groupe Garbage. Alanis Morissette, 45 ans, a donné un avant-goût de son neuvième album en studio "Such Pretty Forks in the Road", prévu pour le 1er mai 2020, avec le single "Reasons I Drink". Avec ses tubes "Ironic", "Hand in My Pocket" et "You Oughta Know", "Jagged Little Pill" racontait les angoisses et les frustrations de la jeunesse de l'époque. Il avait rencontré un énorme succès critique et commercial. Cet album sorti en 1995 a aussi inspiré une comédie musicale qui s'ouvrira cette semaine à Broadway.



Mariss Jansons

Célébré comme l'un des chefs d'orchestre les plus talentueux au monde, le letton Mariss Jansons est mort à l'âge de 76 ans après une carrière qui l'a amené à diriger les formations les plus prestigieuses, en Europe et aux Etats-Unis. Mariss Jansons est mort à Saint-Pétersbourg, où il résidait et avait effectué une partie de ses études alors que la deuxième ville de Russie s'appelait encore Leningrad. Selon des proches du maestro, cités par des médias russes, Jansons a succombé à une insuffisance cardiaque. Il souffrait depuis plusieurs années de problèmes cardiaques qui l'avaient contraint à aménager ses activités professionnelles. L'annonce de son décès a suscité une pluie d'hommages, notamment de la part des institutions avec lesquelles il a travaillé le plus étroitement.