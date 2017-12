Jahmani Swanson, basketteur au service des Harlem Globetrotters

A 32 ans, Jahmani Swanson, basketteur de 1,35 m, est désormais membre à part entière de la célèbre troupe des Harlem Globetrotters, la consécration pour ce New-Yorkais qui ne s'est jamais vu comme différent.

Sur le parquet du Barclays Center de Brooklyn, ils sont des dizaines à faire la queue pour une photo ou un autographe de celui qu'on surnomme "Hot Shot" et qui vient à peine de terminer son premier spectacle sous les couleurs des "Globies", mais est déjà le plus populaire d'entre eux.

Les parents ignoraient quasiment l'existence de ce basketteur nain de 135 centimètres jusqu'à aujourd'hui, mais la plupart des enfants, eux, le connaissaient fort bien grâce à ce qui définit aujourd'hui beaucoup de leurs références culturelles: YouTube.

Dans ses petites vidéos, "Mani Love", "Mani Fresh", "Lil Engine" ou "The Athlete", ses différents surnoms de basketteur de rue, enchaîne les dribbles dans le dos à moins de vingt centimètres du sol, bat l'acteur Jamie Foxx en un contre un, ou enquille les tirs à trois points sous tous les angles. Le tout avec un style spectaculaire.

"C'est une bonne recrue, simplement du fait de sa taille. Ça attire l'attention", s'enthousiasme Kenyon Pickering, venu avec ses deux enfants. "Il va faire vendre beaucoup de billets, c'est clair".

L'arrivée de Jahmani Swanson, qui bat de 22 centimètres le précédent record du joueur le plus petit de leur histoire, est une excellente opération de promotion pour les Harlem Globetrotters, qui attirent déjà deux millions de spectateurs par an pour environ 350 représentations (dont 230 aux Etats-Unis).

Pour autant, s'il va participer, comme les autres, aux multiples gags et sketches de la troupe, "Hot Shot" n'est pas une bête de foire, mais un vrai basketteur, tout sauf une imposture.

Les questionnements et les doutes sur ses capacités ne sont pas nouveaux. Le natif de Harlem y fait face depuis toujours.

"Je dois faire mes preuves tous les jours", dit ce trentenaire au regard doux et au sourire enchanteur. "Dans chaque gymnase, chaque ville où j'arrive, les gens me fixent, certains rient, et se demandent: qui est ce petit gars? De quoi est-il capable? Et quand je mets ce premier panier, ou que je réussis ce premier dribble, les gens deviennent dingues".

Né d'une mère naine et d'un père de taille moyenne, Jahmani Swanson a appris à dribbler et à marcher simultanément, se souvient Sabrina, sa mère.

Très vite, il n'a plus été possible de le séparer de son ballon, qu'il faisait rebondir en lisant ses livres ou emmenait dans son lit le soir, après avoir rendu fous les voisins du dessous.

A 8 ans, sa mère l'inscrit à ses premiers tournois. "Ils m'ont dit qu'ils voulaient le traiter un peu différemment", se souvient-elle. "Je leur ai dit: +Non, traitez-le comme tout le monde+".

Et même s'il a fallu travailler "dix fois plus" qu'un autre pour apprivoiser un ballon et un panier conçus pour des joueurs d'au moins quarante centimètres de plus que lui, Jahmani s'est construit en homme comme les autres.

"(Ma mère) nous a conditionnés en nous traitant comme si nous avions une taille ordinaire", dit-il. "C'est comme ça que je vis ma vie. Quand je marche dans la rue, je fais deux mètres".

Ses modèles n'étaient pas des joueurs de sa taille, ou des petits gabarits de NBA, mais Michael Jordan (1,98 m), qu'il ne peut, encore aujourd'hui, s'empêcher d'imiter parfois en tirant la langue lorsqu'il attaque le panier.

"Il n'est pas allé en NBA, mais il divertit et il inspire le monde entier, en montrant que vous êtes capable de tout si vous y mettez votre cœur et votre âme", dit Sabrina, qui patrouille aux alentours de son fils.

"On ne veut pas que ça lui monte à la tête. C'est pour ça que je reste dans le coin".