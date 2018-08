Jackie Chan s’est fait peur sur le tournage de Project X

Jackie Chan a posté un message sur son blog pour annoncer que lui et son équipe avaient été victime d'un accident sur le tournage de Project X, mais qu’il y avait eu plus de peur que de mal. Adepte des cascades plus dangereuses les unes que les autres, la star ne s’est pas blessée en orchestrant un nouvel exploit, mais s’est retrouvée emportée par une vague de boue, à bord des camions de l’équipe technique. Ils préparaient une scène en extérieur dans le sud-ouest de la Chine quand ils ont été surpris par de violentes intempéries.

Jackie Chan a partagé quelques photos, ainsi que ce message pour rassurer ses fans et remercier les personnes qui leur sont venues en aide. Très proche de ses cascadeurs, et de ses équipes techniques en général, il a tenu à s'excuser auprès de ses collègues de Project X, qu’il considère avoir mis en danger malgré lui.

"Aujourd’hui, nous avons tourné dehors. Le temps a tout à coup changé et nous avons été pris dans une coulée de boue ! Plusieurs camions de la production ont été coincés dans cette rivière de boue, et des membres de l’équipe ont eu peur car c’était très soudain. Heureusement, des propriétaires de camions plus imposants ont pu nous aider à sortir nos véhicules de ce pétrin en toute sécurité. J’aimerais profiter de ce message pour dire merci du fond du cœur à tous ceux qui nous sont venus en aide. Et aussi que je suis désolé à tous les membres de l’équipe qui ont pris peur. Notre production a appris de cette expérience, nous serons plus avertis face aux conditions climatiques et nous mettrons tout en place pour protéger nos employés, afin de travailler de façon absolument sécurisée. Merci à tous pour votre travail !"

Project X, de Scott Waugh (Need for Speed) n’a pas encore de date de sortie. On sait qu’il s’agira d’un film d’action dans lequel Jackie Chan jouera un garde de sécurité privé qui est engagé par les gérants d’une compagnie pétrolière pour aider à évacuer des employés coincés dans une raffinerie qui subit une attaque armée. John Cena a récemment rejoint le projet dans la peau d’un Marine américain faisant équipe avec le héros.