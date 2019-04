JLo dévoile “Medicine” en featuring avec le Marocain French Montana

La célèbre chanteuse américaine d'origine portoricaine, Jennifer Lopez vient de publier, dimanche, le clip de son morceau tant attendu, «Medecine», en duo avec le rappeur marocain French Montana. Les deux artistes avaient déjà collaboré en 2014 sur les singles «Same Girl» et «I Luh Ya Papi» qui n’avaient pas véritablement connu le succès escompté, mais «Medecine», dont le clip a été visionné plus de 4 millions de fois sur YouTube en moins de 48 heures, constitue un retour en force pour la chanteuse latine qui renoue avec les rythmes funky très caractéristiques de ses débuts. Sur un tempo qui fait penser à l’un des grands succès de la star, «Jenny From The Block», la chanteuse prévient un de ses prétendants qui a mauvaise réputation: «Je pense que tu as besoin de médicaments/ Je peux être ton médicament yeah/ Je pense que tu as besoin de médicaments/ Je vais te donner un avant-goût de ce que tu dégages».

Jennifer Lopez revient donc en force avec ce nouveau single et se prépare pour une tournée évènement, aux Etats-Unis, cet été. La star prévoit un show remarquable pour fêter ses 50 ans. Ses fans attendent avec impatience cette tournée intitulée «It’s My Party : The Live Celebration», puisque cela fait plus de six ans que Jennifer Lopez ne s’est pas produite en concert. On devrait retrouver également très bientôt la superstar sur grand écran. Elle est actuellement en plein tournage de son prochain film, intitulé «Hustlers». Aux côtés de Cardi B, Lili Reinhart, Constance Wu, Julia Stiles et Keke Palmer pour ne citer qu'elles, la chanteuse incarnera une strip-teaseuse. L'intrigue principale portera sur un groupe de danseuses qui s'associent pour arnaquer les riches clients de leur club, des hommes d'affaires de Wall Street.

De son côté, French Montana, qui multiplie ces derniers mois les collaborations avec des artistes comme Future, Drake, ou encore DJ Snake, a récemment été nommé chanteur arabe le plus influent au monde par le magazine économique américain "Forbes". Et en tête de ce classement, on trouve le rappeur, producteur et entrepreneur, natif de Casablanca. Il arrive loin devant le chanteur égyptien Tamer Hosny dont la popularité est telle qu’il a posé son empreinte sur le Walk of Fame, Promenade de la célébrité, un trottoir très réputé du quartier d’Hollywood à Los Angeles (Californie). Rappelons enfin que French Montana est né à Rabat et a grandi à Casablanca, jusqu’à l’âge de 13 ans, avant d’émigrer à New York, dans le Bronx, avec ses parents et ses frères. Petit garçon, il s’est rapidement acclimaté à la culture Bronx, en partie grâce à sa passion pour le hip-hop. Une obsession qui deviendra plus tard sa profession. French Montana est, aujourd’hui, l’un des meilleurs rappeurs américains de sa génération.