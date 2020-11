J.Lo déprimée

Elle a tout pour elle : la beauté, l’argent, la santé, le succès, et pourtant... Jennifer Lopez ne fait pas exception et a admis avoir fait une dépression lors du confinement. Dans une entrevue en espagnol accordée à la station El Zol 107.9 (WLZLFM) de Washington D.C., la vedette a raconté avoir eu un «très mauvais moment» qui s’est transformé en dépression. «Pendant cette pandémie, je pense que tout le monde a eu un moment de déprime, ou alors on craignait tous à un moment ce qui pourrait se produire», a-t-elle exprimé. «J’ai eu beaucoup de moments où je me sentais vraiment mal. Mes enfants aussi. Tout le monde à la maison...» Elle a toutefois combattu ses symptômes dépressifs en se forçant à se lever le matin, même les jours où elle n’allait pas du tout. «Faites un peu de formation à la maison. Faites quelque chose qui vous fera vous sentir bien. Cuisinez quelque chose que vous aimez, secouez-vous», a-telle conseillé. Questionnée sur ses enfants, elle a expliqué que l’isolement à la maison a également été lourd pour eux, rapporte le MailOnline. «Il y a eu un moment où Emma, ma fille, est venue dans mon lit et pleurait: ‘’pourquoi ça arrive? Mes amis me manquent!’’», a-t-elle révélé. Elle est toutefois reconnaissante d’être en bonne santé et bien entourée, malgré la crise. «Parfois, vous devez vivre ces moments et vous devez rester forts et reconnaissants, car nous sommes privilégiés», explique-t-elle en parlant de sa famille. Nous avons notre santé, nous sommes ensemble, nous avons de l’amour», a-telle conclu.