“It’ s Better There ” , Grand Prix du 6ème Festival international du film amateur d’Oujda

Le film «It’s Better There», de l’Irakien Hassanin Al Hani, a remporté le Grand Prix de la 6ème édition du Festival international du film amateur d’Oujda, tenue récemment sous format virtuel en raison des circonstances liées à la pandémie de la Covid-19. Hassanin Al Hani a également obtenu le prix de la meilleure réalisation, à l’issue de cette édition du festival organisé par l’association Message d’Art pour le développement et la création, sous le thème «Une année exceptionnelle, une créativité exceptionnelle».



Ahmed Achkar a obtenu le prix du meilleur rôle masculin pour sa performance dans le film «Disparity» du Marocain Hilal Azzouzi, alors que Zineb Hanchiri a remporté le prix du meilleur rôle féminin pour son interprétation dans le film «La signature» de la Tunisienne Sirine Rahouma. Le prix du meilleur scénario est allé, quant à lui, au Marocain Hassan Maânani pour son film «Coucou Cou Cou», tandis que le prix de la meilleure photographie a récompensé les Egyptiens Mahmoud Salama et Amer Abou Hussein pour le film «Toushrit» d’Omar Abou Hassiba. Par ailleurs, le jury de cette édition, présidé par le réalisateur marocain Abdelilah Zirat, a attribué une mention spéciale au film «In Our Hands» de l’Algérien Mustafa Bengharnout et aux enfants Nada Hayoun et Ayoub El Alami, pour leur performance dans le film «The Cage» de la Marocaine Fatima Zitane.



Le programme de ce rendez-vous culturel a porté, outre la compétition officielle, sur des workshops, des master classes et la signature de l’ouvrage «Visages du Maroc cinématographique» de l’écrivain et chercheur Ahmed Sijilmassi Idrissi, en plus des émissions «Filmmers», «Clap» et «Cinéma des enfants» diffusées, comme le reste des activités du festival, sur les réseaux sociaux des organisateurs.