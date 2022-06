La ministre israélienne de l'Intérieur, Ayelet Shaked, a réaffirmé, mardi, le soutien de son pays à la souveraineté du Maroc sur le Sahara. "Israël réaffirme son soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara", a souligné Mme Shaked dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Elle a ajouté que ses entretiens avec M. Bourita ont également porté sur "les relations bilatérales solides et les projets communs que les deux pays vont accomplir". Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, a tenu une réunion de travail avec son homologue israélienne, à laquelle ont pris part de hauts responsables des départements de l'Intérieur des deux pays. A ce propos, Ayelet Shaked a fait savoir dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens, mardi à Rabat, avec Abdelouafi Laftit que le renouvellement des relations Maroc-Israël est de nature à ouvrir des perspectives pour des actions communes. La responsable israélienne a qualifié de "fructueux" son entretien avec M. Laftit, qui était l'occasion d'examiner la réalisation d'un ensemble de projets communs. Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, cette rencontre s’inscrit dans le sillage de la Déclaration conjointe entre le Royaume du Maroc, les Etats-Unis d’Amérique et l’Etat d’Israël, signée devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI en décembre 2020. Elle traduit l’engagement des deux pays à reprendre les contacts officiels pleins et entiers entre homologues marocains et israéliens, précise le communiqué. La réunion de travail a été l’occasion d’un échange fructueux entre les deux ministres sur les questions relevant des compétences de leurs départements respectifs et les perspectives prometteuses de coopération entre les deux pays, a rapporté la même source.