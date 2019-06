Isabelle Huppert en femme violente dans Greta

Mecredi 12 juin sort en salles le film "Greta", un thriller psychologique qui met en lumière des femmes. Isabelle Huppert joue ainsi une veuve douce et esseulée, en apparence en tout cas.

Un sac à main abandonné dans le métro, en réalité un appât pour attirer cette jeune fille crédule dans l'antre de Greta, une femme bien sous tous rapports, du moins en apparence, interprétée par Isabelle Huppert. La jeune fille se retrouve touchée par les malheurs de Greta, séduite aussi par son côté maternel. Mais quand elle découvre par hasard une collection de sacs à main, la gentille comédie bascule dans le film d'épouvante.

"C'est vraiment l'archétype du monstre, de la psychopathe, c'est l'incarnation absolue du mal", explique Isabelle Huppert à propos de son personnage. Greta a tout planifié, elle tisse sa toile, devient harcelante et laisse apparaître son vrai visage. Ces dernières années, Isabelle Huppert a accumulé les rôles de femmes violentes et perverses. Cette fois encore, elle se révèle tueuse en série et sans limites.