Isabelle Adjani annule sa pièce en Australie… pour ne pas respirer les fumées toxiques

Isabelle Adjani craint pour sa santé. En janvier, l’actrice, qui a récemment signé son retour à la chanson, devait se rendre à l’Opéra de Sydney afin d’y jouer Opening Night, pièce de théâtre tirée du film du même nom de John Cassavetes. Cette pièce, qui aurait dû clôturer le célèbre Festival de théâtre, danse et musique de la ville, n’aura finalement pas lieu, comme l’a fait savoir Le Parisien, dans un article paru ce mercredi 8 janvier. « C’est dû à une conjonction entre des raisons médicales d’Isabelle et la situation dans laquelle se trouve l’Australie avec ces feux et cette fumée », a confié à nos confrères Nicolas Roux, qui officie pour le Centre national dramatique d’Angers, qui a produit la pièce.

Les incendies qui ravagent le pays depuis plusieurs mois auraient en effet des conséquences néfastes sur la santé de la comédienne : « Le médecin lui a dit qu’il était trop dangereux pour elle de s’exposer aux fumées », précise la même source, qui rappelle également que le Quai d’Orsay a déconseillé à ceux qui, comme l'actrice française, seraient vulnérables de s’exposer à ces fumées.

Du côté du festival, le personnel accuse le coup. « Nous sommes extrêmement déçus », a par exemple confié Wesley Enoch, le directeur de l'événement. Malgré les assurances que lui et son équipe ont prises, les comédiens d’Opening Night ont choisi de ne pas prendre le risque de venir. « C’est déprimant pour nous qui devons déjà vivre avec ça, je suis très en colère et affecté », a déclaré Wesley Enoch auprès du Sydney Morning Herald. Et d’ajouter, quelque peu agacé par ce contretemps : « Le signal que cela donne, c’est qu’ils ne se préoccupent pas de nous, mais bien plus d’eux-mêmes et de leurs peurs ». Mais pour Isabelle Adjani, il semblerait que la santé prime sur tout le reste.