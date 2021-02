Involys émet un profit warning sur ses résultats de 2020

L’éditeur et intégrateur des logiciels de gestion, Involys, anticipe une baisse significative de son résultat net annuel au titre de l’exercice 2020, en comparaison avec celui de l’année précédente.



Ce recul est l’effet conjugué de la contraction de la demande due aux reports budgétaires chez les principaux donneurs d’ordre, du ralentissement de l’exécution des projets en raison de l’indisponibilité de certains clients pendant la période de confinement, de la non-récurrence des produits financiers liés à la convention de rééchelonnement de la créance sur l’Etat gabonais et constatés en 2018 et 2019 et d’un résultat non courant négatif, explique Involys dans un profit warning.



Toutefois, la rentabilité opérationnelle devrait se maintenir dans une dynamique positive, confirmant ainsi la pertinence des transformations stratégiques et organisationnelles opérées en 2019, rassure la même source.