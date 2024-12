Investissements : La BEI et la CDG renforcent leur partenariat stratégique

La Banque Européenne d’Investissement (BEI) et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) ont renforcé leur partenariat stratégique visant à relever les défis mondiaux de développement et promouvoir la durabilité au Maroc, lors d’un atelier de haut niveau organisé vendredi à Luxembourg.



Cette rencontre, tenue en présence notamment de Khalid Safir, Directeur Général de la CDG, et Ioannis Tsakiris, Vice-Président de la BEI, a été marquée par la signature de nouveaux accords de garantie afin de débloquer des investissements pour soutenir les zones industrielles, renforcer les petites et moyennes entreprises et promouvoir des projets d’infrastructures durables, indique la BEI dans un communiqué.



“Ces engagements illustrent l’ambition partagée des deux institutions à générer un impact significatif au profit des communautés locales », a ajouté la BEI à cette occasion, soulignant que les deux parties ont réaffirmé leur partenariat de longue date lors de cet atelier visant à renforcer leur collaboration autour d’initiatives clés de développement durable au Maroc.



“Cette réunion de haut niveau marque une étape clé dans le renforcement du partenariat entre la BEI et la CDG, célébrant une vision partagée où la durabilité, l’innovation et la prospérité vont de pair”, relève la BEI.



Cet atelier a été l’occasion de consolider l’engagement commun de la BEI et de la CDG face aux défis sociaux, économiques et environnementaux du Maroc, affirme la même source, ajoutant que les discussions ont porté sur des thématiques essentielles, telles que le financement climatique, l’efficacité énergétique, et l’inclusion financière, en lien avec la stratégie de la CDG et au rôle de la BEI en tant que Banque du Climat de l’Union Européenne.



Dans ce sens, les deux institutions ont souligné leur engagement commun à relever ensemble les défis économiques, sociaux et environnementaux mondiaux. Les discussions ont mis en lumière l’importance d’accompagner la transition du Maroc vers un développement résilient et bas carbone, d’utiliser des outils de financement innovants pour promouvoir des solutions énergétiques intelligentes, ainsi que de renforcer la coordination mondiale entre les banques publiques de développement, notamment à travers des initiatives comme le Finance in Common Summit.



“Notre collaboration avec la CDG démontre comment les institutions financières publiques peuvent unir leurs forces pour relever des défis globaux communs”, a déclaré M. Tsakiris, cité dans le communiqué, ajoutant que les engagements pris aujourd’hui témoignent de “notre volonté partagée d’aligner nos stratégies et de les traduire en bénéfices concrets pour les communautés locales”.



Pour sa part, M. Safir, a estimé que cette rencontre bilatérale avec la BEI marque “une nouvelle étape dans notre partenariat historique, axé sur la recherche de solutions innovantes et durables aux défis économiques et sociaux”.



“Ensemble, nous avons toujours placé le développement durable et l’inclusion sociale au cœur de nos actions. Ce dialogue est une opportunité cruciale pour renforcer notre coopération, notamment dans des domaines clés comme la transition énergétique, la régionalisation avancée et l’attractivité des territoires”, a-t-il affirmé. Et d’ajouter que la CDG mobilise toutes ses capacités pour apporter des solutions aux besoins de financement des chantiers d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique, ainsi que des secteurs économiques productifs tournés vers l'export et créateurs d'emplois.



Depuis le début de leur collaboration, plus de 455 millions d'euros ont été engagés par la BEI pour soutenir des projets menés par la CDG et ses filiales. Ces investissements ont permis de financer des initiatives telles que le programme Technopoles Maroc II, visant à moderniser les zones industrielles dans cinq régions du Royaume en promouvant des industries circulaires et neutres en carbone, ainsi que les petites et moyennes entreprises via FINEA.



La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.