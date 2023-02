Intervention d'urgence en faveur des populations affectées par les chutes de neige

L’intervention d’urgence en faveur des populations affectées par la vague de froid actuelle et les chutes de neige, menée sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a débuté samedi au niveau de la province de Ouarzazate.



Des avions des Forces Armées Royales (FAR) acheminant des aides humanitaires d'urgence sont arrivés ce même jour à l’aéroport de Ouarzazate d’où elles seront distribuées au profit des populations touchées par les fortes intempéries et chutes de neige au niveau de plusieurs douars de cette province.



Un total de 9.000 familles, réparties sur 75 douars touchés par la vague de froid et les chutes de neige, vont bénéficier de cette aide humanitaire d’urgence composée de produits alimentaires et de couvertures, ainsi que d’un accompagnement social adapté et d'une prise en charge médicale de proximité, a indiqué Sanae Dardikh, directrice de la Communication à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.



"Les premiers stocks de l’aide humanitaire exceptionnelle, mise en œuvre suite aux Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, suite aux importantes chutes de neige survenues ces dernières 48 heures dans certaines provinces, ont été réceptionnés au niveau de l’aéroport de Ouarzazate", a-t-elle déclaré à la MAP.



Elle a souligné que cette opération a un caractère "particulier" et "exceptionnel", puisqu’elle va couvrir plusieurs niveaux d’intervention, précisant qu’il s’agit d’abord d'un soutien humanitaire, à travers la distribution de produits alimentaires et de couvertures, ainsi que d’un accompagnement social et de la facilitation de l’accès aux soins médicaux, surtout pour les populations vivant dans des zones enclavées.



Cet accompagnement et cette prise en charge, a-t-elle poursuivi, vont être adaptés en fonction des besoins et des situations de crise qui nécessitent des interventions urgentes.

"Cette mobilisation a pu se faire grâce au concours de toutes les parties prenantes, dont les Forces Armées Royales, la Gendarmerie Royale, les autorités locales, le ministère de la Santé et de la Protection Sociale et la Protection civile", a-t-elle fait observer.



Elle a qualifié de "très importante" la contribution des parties prenantes, en termes notamment de logistique, de moyens techniques et d’acheminement des aides.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné Ses hautes instructions pour que soit déployée une intervention d’urgence en faveur des populations affectées par la vague de froid actuelle et les chutes de neige.



"Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a donné ses Hautes instructions pour la mise en œuvre d’une opération d’aide d’urgence, suite aux importantes chutes de température et de neige survenues dans la soirée du 17 février, notamment dans les provinces de Zagora, Ouarzazate et Taroudant", selon un communiqué de la Fondation.



La Fondation Mohammed V pour la Solidarité explique que l’aide sera acheminée dès ce samedi par voie aérienne, notant que des avions des Forces Armées Royales seront à cet effet mobilisés à partir de l’aéroport de Casablanca, en plus de l’usage d’hélicoptères, qui seront mobilisés pour atteindre les zones enclavées.



Un important dispositif humain, technique et logistique est mis en place. Des équipes dédiées d’assistantes sociales et de médecins de la Fondation, agissant en coordination avec les départements concernés et les autorités locales, seront déployées sur le terrain afin de répondre aux besoins des zones impactées dans les provinces de Zagora, Ouarzazate et Taroudant, conclut la même source.