Interprète de Sherlock Holmes, Benedict Cumberbatch se fait justicier

L’acteur britannique Benedict Cumberbatch, connu pour son rôle de Sherlock Holmes dans une série de la BBC, a été salué en “héros” par la presse britannique après avoir secouru un coursier à vélo agressé par quatre personnes.

Agé de 41 ans, le comédien n’a pas hésité à sortir d’une voiture Uber dans laquelle il se trouvait pour venir en aide au cycliste, frappé à la tête avec une bouteille par ses agresseurs, a rapporté le tabloïd The Sun.

“Le cycliste a eu de la chance, Benedict est un super héros”, a réagi Manuel Dias, le chauffeur Uber, cité par le tabloïd. “Nous avons vu quatre types qui malmenaient un coursier”, a témoigné le chauffeur. “Mon passager a sauté hors du véhicule, couru vers eux et les a repoussés”.

Craignant que la situation empire, il a expliqué être à son tour sorti de sa voiture pour prêter main forte à l’acteur. “C’est seulement à ce moment-là que je l’ai reconnu. C’était un peu surréaliste : Sherlock Holmes contre quatre assaillants, juste au coin de Baker Street”, la rue londonienne où habite le célèbre détective dans la série Sherlock, diffusée par la BBC. “Ils ont essayé de le frapper, mais il s’est défendu et les a repoussés. Ensuite, je pense qu’ils l’ont également reconnu, et ils se sont enfuis”, a indiqué Manuel Dias. “S’il n’était pas intervenu, le cycliste aurait pu être grièvement blessé”, a-t-il estimé.

La société Deliveroo a tenu à saluer le geste de l’acteur. “Merci, Benedict Cumberbatch, pour votre intervention courageuse”, a-t-elle déclaré sur son compte Twitter. “La sécurité des livreurs Deliveroo est notre priorité, toute violence à leur encontre est totalement inacceptable”.

Benedict Cumberbatch a obtenu en 2014 un Emmy Award du meilleur acteur pour son interprétation de Sherlock Holmes. Il a également joué dans les films Imitation Game, de Morten Tyldum, Twelve Years a Slave, de Steve McQueen, ou Cheval de guerre, de Steven Spielberg.