Interpellation de 13 partisans de l’ organisation terroriste “Etat islamique”

Le Bureau Central d'Investigations Judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), a procédé, jeudi, en étroite coordination avec les services préfectoraux de la Police judiciaire à l'interpellation de 13 individus partisans de la soi-disant organisation terroriste "Etat islamique", âgés de 19 à 49 ans.



Le parquet chargé des affaires de terrorisme et d'extrémisme a directement supervisé les procédures d'intervention et d'interpellation des suspects suite à des opérations sécuritaires menées dans les villes de Casablanca, Béni Mellal, Mohammedia, Khénifra, Témara, Tiflet, Tanger, Ksar El Kébir, Rissani et Berkane, indique un communiqué du BCIJ.



Les perquisitions effectuées dans les domiciles des individus interpellés ont permis la saisie de plusieurs matériels et supports numériques qui seront soumis aux expertises techniques nécessaires, de publications écrites contenant des discours des théoriciens de la pensée extrémiste et de tracts autorisant les opérations suicide et incitant à la violence.



Selon les données préliminaires de l'enquête, certains des suspects sont impliqués dans la préparation de plans subversifs visant des installations nationales névralgiques, ainsi que des éléments et institutions sécuritaires dans le cadre des opérations du "terrorisme individuel", précise la même source, ajoutant que les mis en cause ont adhéré, de manière effective, à la préparation de ces plans en identifiant les cibles et en menant parallèlement des recherches intenses pour obtenir les informations devant servir dans la fabrication d’explosifs.



Les investigations ont révélé que certains des mis en cause ont tissé des liens suspects avec des éléments terroristes en dehors du Maroc en vue de rallier l’une des branches de Daech, particulièrement dans la région du Sahel et du Sahara.



Les personnes arrêtées ont été placées en garde à vue pour les besoins de l'enquête judiciaire menée par le BCIJ sous la supervision du parquet compétent, en vue d’identifier leurs plans et projets terroristes et d’élucider leurs éventuelles ramifications régionales et internationales avec les organisations terroristes en dehors du Maroc.