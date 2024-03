Interpellation d’ un partisan de "Daech" pour son implication présumée dans la préparation d’ un projet terroriste

Le Bureau central d‘investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a interpellé, jeudi, un individu partisan de l'organisation terroriste "Daech", âgé de 24 ans, pour son implication présumée dans la préparation d’un projet terroriste visant à porter atteinte à l’ordre public.



Selon les investigations préliminaires, l’individu interpellé, qui s’activait dans la ville de Salé, a prêté allégeance à l’organisation terroriste "Daesh" et manifesté son intérêt pour l'acquisition d'expertises dans la fabrication d’explosifs en raison de "fatwas" incitant à perpétrer des actes terroristes, indique un communiqué du BCIJ.



Parallèlement à son projet terroriste, le prévenu a noué des contacts avec desintermédiaires de "Daech" en vue de lui permettre de rejoindre l’une des branches de cette organisation dans la région sahélo-saharienne, ajoute la même source.



Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le BCIJ sous la supervision du parquet en charge des affaires du terrorisme, en vue de faire la lumière sur l’ensemble des activités extrémistes qui lui sont reprochées, et d'identifier ses éventuels liens avec différentes organisations terroristes, conclut le communiqué.