Intenses préparatifs pour la tenue au Maroc du Forum MENA-Latina

Dans le cadre des activités du premier jour de la visite des organisations de la jeunesse et de la société civile au Brésil en vue de la préparation du Forum MENA-Latina qui sera organisé au Maroc par la Chabiba Ittihadia conformément aux décisions de la réunion du 13 novembre 2020, le secrétaire général de la Chabiba, Abdellah Sibari, a eu un entretien avec le secrétaire général de l'Organisation tunisienne de la jeunesse social-démocrate, Jenhani Mohamed Jamel, et avec le président national de la jeunesse du Parti démocratique travailliste brésilien, Willian Rodrigues, qui était accompagné du président de la section de la jeunesse du parti de Rio de Janeiro et du responsable des médias et de la communication au sein de cette organisation. Lors de sa rencontre avec la délégation brésilienne, Abdellah Sibari a fait un exposé sur les récents développements dans la région d’El Guerguarat et la réalité de l’intervention marocaine pour pacifier cette zone vitale pour le commerce avec les pays de l’Afrique de l’Ouest. Il a également mis l’accent sur la nécessité de renforcer les liens entre la Chabiba de l’USFP et l’organisation de la jeunesse du Parti démocratique travailliste dans plusieurs domaines, y compris la justice transitionnelle, la mise en œuvre des politiques sociales, l'échange d'expériences et de visites et la participation à la réunion de mai prochain au Maroc. Pour sa part, la secrétaire générale adjointe de l’Union internationale de la jeunesse socialiste (IUSY), Hind Mghaieth, a souligné dans une intervention par visioconférence, l'importance du partenariat entre les jeunesses des partis sociaux-démocrates de la région MENA et leurs homologues en Amérique du Sud, en insistant sur le rôle primordial du Maroc et de la Tunisie en tant que pays de la région et l'importance de la présence de l'Union socialiste des forces populaires et du Parti tunisien d’Attakatol sur la scène internationale. Elle a confirmé la participation des représentants de la plupart des pays de la région MENA au prochain forum qui sera organisé par la Chabiba Ittihadia dans les villes de Rabat et Laâyoune. Par ailleurs, la Chabiba Ittihadia et la Jeunesse du Parti démocratique travailliste brésilien ont signé mardi dernier un accord de coopération. Cet accord prévoit une coopération future et un échange d'expériences politiques, ainsi que des visites et des actions conjointes sur des questions et des projets internationaux et régionaux présentant un intérêt commun pour les deux organisations, en plus de l’intensification du partenariat dans le domaine de la formation des jeunes. Pour rappel, un entretien téléphonique a eu lieu avant la signature des responsables des relations extérieures des deux organisations de cet accord afin de convenir d’un programme spécifique de coopération, de communication et de soumission de rapports périodiques aux directions des deux partis. Cet accord a été signé par Abdellah Sibari, secrétaire général de la Chabiba Ittihadia et Willian Rodrigues, président national de la Jeunesse du Parti démocratique travailliste qui est l’un des plus grands partis brésiliens et d’Amérique latine.