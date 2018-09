Intenses activités de Habib El Maliki à Wellington

Sur invitation du président du Parlement néo-zélandais, Trevor Mallard, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, effectue actuellement une visite de travail à Wellington à la tête d’une délégation parlementaire comprenant Mhamed Chrourou, président du Groupe Modernité et Authenticité à la Chambre des représentants, Toufik Kamil, président du Groupe du Rassemblement constitutionnel, Nouredin Moudian, président du Groupe istiqlalien de l’Unité et de l’égalitarisme, de Mohamed Mobdi, président du Groupe Haraki, ainsi que de Karim Medrek, ambassadeur du Maroc en Australie.

Lors de cette entrevue, Habib El Malki a tenu à remercier Trevor Mallard, ne manquant pas de saluer les relations qui lient les deux pays depuis un quart de siècle.

Le président de la Chambre des représentants a appelé à davantage de renforcement des relations bilatérales dans plusieurs domaines (agriculture, énergies renouvelables, pêche, tourisme…), soulignant que les institutions législatives des deux pays peuvent jouer un rôle dans ce sens, d’autant plus que le Groupe d’amitié maroco-néo zélandais est à même de développer lesdites relations.

Habib El Malki a fait part également des positionnements stratégiques de la Nouvelle Zélande, comme puissance régionale dans la région, et du Maroc, sous la conduite de S.M le Roi comme puissance africaine. Des donnes devant déboucher sur une collaboration Sud-Sud, surtout que l’Afrique et l’Asie du Sud-est sont appelés à jouer un rôle important dans le domaine économique et la prise de décision sur le plan international.

Pour sa part, Trevor Mallard a souligné que la Nouvelle Zélande est prédisposée à entretenir des relations bilatérales avec des pays amis et le Maroc en fait partie, signalant, à cet effet, que le Royaume compte une infrastructure développée et a connu des développements démocratiques.