Intenses activités d’Abdelkrim Benatiq en Europe

Le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration et membre du Bureau politique de l’USFP, Abdelkrim Benatiq, a effectué une visite dans plusieurs pays européens au cours de laquelle il a rencontré des responsables des partis socialistes et quelques personnalités politiques.

Il s’est ainsi entretenu jeudi dernier au siège du Parti socialiste français avec Matthias Fekl, ancien ministre de l’Intérieur sous le mandat de François Hollande et qui est considéré comme l’une des nouvelles figures de proue où il est chargé des relations internationales.

Le même jour, Abdelkrim Benatiq a eu des entretiens avec Robert Rochefort, membre du Parlement européen au cours desquels les deux parties ont passé en revue plusieurs questions ayant trait au partenariat entre le Maroc et l’UE.

Accompagné de Mohamed Ameur et Ahmed Réda Chami, respectivement ambassadeur du Maroc à Bruxelles et à l’UE, Abdelkrim Benatiq a rencontré, vendredi dernier Elio Di Rupo, président du Parti socialiste belge et ancien Premier ministre. Lors de cette rencontre, plusieurs dossiers ont été abordés, notamment la situation difficile à laquelle les partis socialistes de plusieurs pays se trouvent confrontés et la promotion des relations rentre le Maroc et l’UE.

Le ministre délégué a également tenu une réunion lundi dernier avec Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise au cours de laquelle il a présenté la vision stratégique du Maroc concernant plusieurs dossiers dont ceux de la migration et de la coopération Sud-Sud. Pour sa part, Jean-Luc Mélenchon a considéré que l’UE doit changer sa vision classique envers les pays de la Méditerranée y compris le Maroc et créer une nouvelle dynamique à même de préserver les valeurs communes entre les deux rives de la Mare Nostrum, et ce pour le bien des peuples de cette région, sa stabilité et sa sécurité.

Le même jour, Abdelkrim Benatiq a été reçu par une délégation du Parti communiste français. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont discuté de la dynamique lancée par l’USFP et les autres partis de gauche dans plusieurs pays européens en vue d’engager un débat profond sur l’avenir de la gauche.

Il a été convenu, dans ce cadre, de renforcer les relations bilatérales et de participer activement aux prochains événements importants. Notamment le Forum international de la migration et du développement et la Conférence mondiale de la migration.

A Rome, Abdelkrim Benatiq a rencontré, mardi dernier, Marta Grande qui a été fraîchement élue présidente de la Commission des relations internationales au Parlement italien. L’ambassadeur du Maroc dans la capitale italienne, Hassan Abouayoub, était présent à cette rencontre durant laquelle plusieurs sujets ont été abordés dont celui du renforcement des relations entre le Maroc et l’Italie.

Le ministre ittihadi a eu également des entretiens avec des responsables du Parti démocrate italien durant lesquels les deux parties ont abordé les relations entre l’USFP et ce parti.

Une invitation a été adressée dans ce cadre au Groupe socialiste pour qu’il prenne part à la réunion du groupe d’amitié Maroc-Italie au Parlement italien qui se tiendra le 17 juillet prochain.

Il a été également décidé qu’une délégation du Parti démocrate italien participe à la conférence qui sera organisée en octobre prochain par l’USFP sur les défis auxquels la gauche et les forces socialistes font face et qu’elle visite nos provinces du Sud.