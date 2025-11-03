Installations immersives, IA et art génératif au programme de la 31ème édition du FIAV

Le Festival international d’art vidéo de Casablanca (FIAV) revient du 10 au 15 novembre avec un programme mettant à l’honneur les nouvelles formes de création numérique, à travers des installations immersives, des œuvres d’art génératif et des performances mêlant technologie, danse et audiovisuel, ont annoncé, lundi à Casablanca, les organisateurs, lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation de cette 31ᵉ édition du festival.



Placée sous le thème "Identités désincarnées", cette 31ème édition, organisée par la Faculté des Lettres et des sciences humaines (FLSH) de Ben M’sik, en partenariat avec l’Institut français du Maroc et l’ambassade de France au Maroc, propose un riche parcours artistique et scientifique articulé autour d’un colloque international, de master class et de workshops dédiés aux liens entre art, science et intelligence artificielle (IA).



S’exprimant lors de la conférence de presse, la doyenne de la FLSH de Ben M’sik, Leila Maziane, a affirmé que le festival, s’est imposé au fil des années comme un espace unique de rencontre entre artistes, chercheurs et étudiants, réunissant les mondes académique et professionnel autour de la création numérique.



"Le FIAV est une aventure intellectuelle et artistique qui évolue avec son époque, au rythme des mutations du numérique. Il mobilise toutes les forces vives de notre université et de nos partenaires institutionnels et culturels", a-t-elle indiqué dans une déclaration à la MAP.



Mme. Maziane a également souligné la portée du colloque international organisé parallèlement au festival autour du thème "Identités désincarnées : corps, virtualité et reconstruction de soi".



Cet événement réunira une cinquantaine de chercheurs issus d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine, dans une approche interdisciplinaire mêlant sciences humaines, arts et technologies, a-t-elle précisé, invitant la jeunesse marocaine à s’approprier cet espace d’échange et d’apprentissage qui favorise l’ouverture sur les cultures et les nouveaux outils de création.



De son côté, le directeur du FIAV, Majid Seddati, a expliqué que cette édition marquera les 31 ans d’existence du festival et placera la France à l’honneur à travers le "Focus France", qui présentera la scène numérique contemporaine française.



"Nous avons invité des artistes, des collectifs et des chercheurs pour présenter leurs travaux et débattre autour de la thématique de cette année. En marge du colloque, plusieurs workshops seront consacrés à l'IA, à la création artistique, à la robotique et aux installations immersives", a-t-il expliqué dans une déclaration similaire.



M. Seddati a également mis en lumière l’importance du volet artistique de cette édition, qui sera inaugurée par un spectacle du magicien et illusionniste augmenté Moulla, mêlant magie, numérique et IA, avant une série de performances audiovisuelles, de danse contemporaine et d’installations interactives.



Pour sa part, Aude Molin-Chuzeville, directrice de l’Institut français de Casablanca, a relevé que la présence du "Focus France" illustre la profondeur de la coopération culturelle et artistique entre la France et le Maroc.



"Ce festival constitue un lieu de rencontre unique entre créateurs, chercheurs et publics, notamment étudiants. Il renforce les passerelles de collaboration autour des arts numériques et soutient la créativité contemporaine dans toutes ses formes", a-t-elle ajouté.

Créé en 1993, le FIAV de Casablanca est une plateforme pluridisciplinaire dédiée à la création contemporaine et numérique.



Depuis plus de trente ans, il accueille des œuvres explorant les nouvelles formes artistiques et demeure un espace privilégié de création, d’échange et de formation pour la jeunesse marocaine.



A travers cette édition, la FLSH de Ben M’sik réaffirme l’engagement pour la promotion de l’art numérique et le rayonnement culturel et scientifique de l’Université Hassan II de Casablanca.