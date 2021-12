Installation du jury de la 19ème édition du GP national de la presse

Exposition

La salle Tayeb Seddiki à Dar Souiri, dans la Cité des Alizés, abrite jusqu’au 11 décembre, une exposition de l’artiste-peintre Abdallah Oulamine, dont le vernissage s’est déroulé, mardi, en présence d’un parterre d’artistes plasticiens et d’acteurs du monde de l’art et de la culture.

Initiée sous le signe "Construction", avec le concours de l’Association Essaouira-Mogador, cette exposition exceptionnelle offre l’opportunité aux passionnés des beaux-arts parmi les habitants et les visiteurs d’Essaouira de découvrir une trentaine de nouvelles créations de cet artiste souiri, et d’apprécier à sa juste valeur son talent et son style raffinés.



L’exposition jette la lumière sur un mixage entre l’œuvre de Oulamine réalisée sur le manuscrit, en tant qu’autre ouverture offerte par l’art et un autre cadre de travail artistique prisé par ce plasticien, ainsi que d’autres tableaux en blanc et noir, dans lesquels il expose différentes formes transparentes.



Conférence

L’association Ribat Al-Fath pour le développement durable a organisé, mercredi à Rabat, une conférence consacrée à l'histoire et à l'héritage d'Al-Andalus dans ses rapports avec le Maroc, à travers une lecture de deux ouvrages de feu Ahmed Balafrej, l'une des figures de proue du mouvement nationaliste.



Les panélistes, qui débattaient dans le cadre des rencontres "Hadith Al-Kitab", se sont penchés sur le chef d'œuvre "La littérature andalouse" co-écrit par feux Balafrej et Abdeljalil Khalifa (première édition sortie en 1941) et l'ouvrage "Fleurs des jardins: Nouvelles d'Al-Andalus et du Maghrib sous les Almoravides et les Almohades". Ce dernier livre est la traduction arabe de deux conférences données par les écrivains français et frères Jérôme et Jean Tharaud, réalisée par le défunt et Mohamed El Fassi.



Le président de Ribat Al-Fath, Abdelkrim Bennani, a rappelé que feu Ahmed Balafrej, un juriste de formation, avait un penchant pour la littérature comptant à son actif plusieurs ouvrages thématiques, notamment sur l'histoire andalouse, précisant que cette fibre s'est révélée durant son séjour pour études à Paris où il affichait ouvertement son rejet et ses critiques à l'encontre du colonisateur français.