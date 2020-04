Installation d'un passage de désinfection à l'hôpital d'Imzouren

Un passage de désinfection a été installé, jeudi, à l'hôpital de proximité d'Imzouren dans la province d'Al Hoceima pour renforcer la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19).

Initié et financé par le président de l'Association "Al Hoceima Ajial", Abid Al Aissaoui, ce passage vise à aider les cadres médicaux, les patients et leurs familles, dans la prévention contre le coronavirus.

Cette initiative, la première du genre dans la province d'Al Hoceima, a été supervisée par quatre jeunes hommes exerçant différent métiers, notamment celui de forgeron et dans les domaines de la climatisation, réfrigération, verre, aluminium et affiches publicitaires.

Ainsi, ce passage fonctionne selon un système de contrôle électronique global qui consiste en la propulsion de vapeur désinfectante dès qu'une personne y rentre, et ce pour protéger contre le risque du coronavirus.

Dans une déclaration à la MAP, il a expliqué que cet équipement est une contribution de l'association au soutien et à la poursuite des efforts déployés au niveau de la province afin de faire face à la propagation du Covid-19.

L'idée a été présentée aux quatre jeunes hommes qui se sont engagés volontairement à sa réalisation dans un magasin spécialisé dans l'aluminium et le verre, a-t-il ajouté, faisant avoir que ce dispositif sera effectivement mis en service dans les prochains jours et permettra en particulier d'aider le staff médical, les patients et leurs familles dans la prévention au coronavirus.

L'hôpital de proximité d'Imzouren est dédié à l'isolement des nouveaux cas confirmés ou infectés par le nouveau coronavirus.