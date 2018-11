Insolite : Un tigre de Sumatra libéré du sous-sol d'un magasin en Indonésie

Un tigre de Sumatra qui était coincé depuis trois jours dans le sous-sol d'un magasin de l'île de Pulau Burung, en Indonésie, a été secouru, a indiqué samedi l'Agence de conservation des ressources naturelles de Riau (BKSDA). Ce mâle, âgé de trois ans, a été libéré dans la nuit d'un espace étroit de 75 centimètres, dans la province de Riau, a expliqué la BKSDA. "Après que nous avons réussi à endormir le tigre, nous avons ouvert une partie des fondations du magasin pour procéder à l'évacuation", a précisé M. Suharyono, le directeur de l'Agence.

Des vétérinaires ont soigné des blessures mineures sur ses pattes et ses canines fissurées. Il a été déplacé vers un centre de réhabilitation. L'animal de 80 kilos s'était retrouvé coincé mercredi entre deux bâtiments, dans un quartier commerçant très fréquenté, avant de se libérer et de se retrouver de nouveau piégé, dans le sous-sol cette fois. Une vidéo montre le tigre couché sur le ventre, incapable de bouger.

Les tigres de Sumatra sont une espèce en danger critique selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ils sont aujourd'hui moins de 400 à vivre à l'état sauvage. Selon les activistes, ils sont de plus en plus présents dans des zones peuplées, puisque leur habitat naturel est détruit par la déforestation.