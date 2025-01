Inondations en Espagne. Fernando Grande-Marlask : Le soutien du Maroc illustre la profondeur des relations entre les deux pays

Le soutien du Maroc envers l’Espagne, suite aux inondations ayant touché le voisin ibérique, illustre la "profondeur des relations entre les deux pays amis et frères", a souligné, mercredi, le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.



Dans une vidéo diffusée lors de la cérémonie organisée à Valence par les autorités espagnoles pour marquer la fin de la mission du contingent marocain, M. Marlaska a salué l'engagement exceptionnel des équipes marocaines déployées en urgence, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour soutenir les efforts de secours dans la région de Valence, soulignant que l’Espagne se souviendra toujours avec gratitude de cette "assistance précieuse" dans une période de grande détresse.



Il a aussi mis en avant l'importance de cette solidarité, grâce à laquelle 103 agents marocains ont apporté "une contribution significative" à la réhabilitation des zones touchées.

Ces équipes ont traité plus de 350 kilomètres de réseau et déblayé 200 garages, apportant "une aide précieuse" à la reprise des activités locales, a-t-il précisé.



"Votre travail acharné, votre engagement et votre générosité ont laissé une marque indélébile dans le cœur des Espagnols. L’Espagne se souviendra toujours de cette aide fraternelle et de cette coopération exemplaire", a déclaré M. Marlaska.



La cérémonie a réuni plusieurs responsables espagnols, dont des représentants des autorités locales, des élus et des membres de la protection civile, qui ont unanimement exprimé leur gratitude envers le Royaume pour cette aide précieuse.



Dans une déclaration à la MAP, la directrice générale de la protection civile, Virginia Barcones, a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le soutien "déterminant et efficace" apporté par le Maroc aux opérations de secours menées dans la région de Valence.



Soulignant la réactivité et l’efficacité des moyens mobilisés par le Royaume en appui aux équipes d’intervention, Mme Barcones a affirmé que "ce geste incarne une solidarité exemplaire et témoigne de la solidité du partenariat entre l’Espagne et le Maroc".



La cérémonie a également été marquée par la remise de certificats de reconnaissance aux membres du contingent marocain, en hommage à leur contribution exceptionnelle aux efforts de reconstruction et au soutien apporté aux populations affectées.



Deux convois marocains exceptionnels, mobilisant 37 camions autopompes aspirants et 103 opérateurs, ont été déployés pour soutenir les efforts de secours et venir en aide à la région de Valence, gravement touchée par la tempête Dana.