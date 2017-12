Innov Gnawa nommé aux Grammy Awards

En plus du rappeur marocain French Montana, la prestigieuse cérémonie des Grammy Awards, qui aura lieu le 28 janvier prochain, mettra en lice le groupe de musique gnaoua "Innov Gnawa" qui est nommé dans la catégorie "meilleur enregistrement dance" pour le titre "Bambro Koyo Ganda", en featuring avec le célèbre DJ britannique Bonobo. Le groupe concourra aux côtés d'autres grands noms de la musique Electro à l'instar de Gorillaz, LCD Soundsystem, ou encore Camelphat et Odesza.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, le groupe marocain Innov Gnawa, formé à Brooklyn, est composé de Samir LanGus, de Maâlem Hassan Ben Jaafer, Amino Belyamani, Said Bourhana, Nawfal Atiq et Ahmed Jeriouda. Ils jouent principalement aux Etats-Unis et ont notamment participé récemment à la tournée dédiée aux 20 ans du Festival Gnaoua et musiques du monde d'Essaouira, qui s'est en partie déroulé en Amérique du Nord.

Pour Samir LanGus, l'un des membres de ce groupe, cette nomination aux Grammy dépasse toutes les espérances. "Etre nommé aux Grammy de la meilleure chanson dance est un immense accomplissement, surtout après avoir travaillé avec ce grand DJ et producteur qu'est Bonobo", confie-t-il dans une déclaration à nos confrères de HuffPost Maroc. "Les gens sont de plus en plus ouverts à ce genre musical", explique-t-il. Un genre dont ils se font les porte-voix sur la scène musicale de Brooklyn. "Nous faisons des concerts, des nuits Gnawa, et plusieurs événements associés à cette musique pour représenter notre culture marocaine", conclut Samir LanGus.