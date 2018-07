La Super coupe

d’Espagne fort

probablement

à Tanger



La prochaine Super coupe d’Espagne de football devant opposer le FC Barcelone au FC Séville se jouera en un seul match et très probablement dans le stade de Tanger, a indiqué lundi la Fédération royale espagnole de football (RFEF).

"La 23ème finale de la Super coupe d’Espagne se disputera exceptionnellement en un seul match, le 12 août prochain, et dans un terrain neutre", a précisé la RFEF dans un communiqué, rendu public à l’issue d'une réunion de son comité de direction.

Lors de cette réunion, "la RFEF a proposé la ville de Tanger pour accueillir ce match", vu notamment "les conditions climatiques optimales" qu’elle offre, ainsi que la facilité d’obtenir les entrées à ce match depuis l’Espagne via Internet, a indiqué le président de la fédération espagnole, cité dans le communiqué.

M. Rubiales a relevé, lors d'une conférence de presse, qu’il faut désormais demander l’accord de la FIFA et que les démarches nécessaires soient entreprises pour que la finale de la Super coupe puisse se jouer dans le stade de Tanger.

Il a fait savoir qu’aussi bien La Liga que l’Association des footballeurs espagnols (AFE) ont soutenu la décision prise par le comité de direction de la RFEF de jouer la Super coupe dans un stade neutre et à Tanger.

La RFEF avait salué vendredi la proposition de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) de jouer au stade de Tanger le match de la Super coupe d’Espagne devant opposer le FC Barcelone au FC Séville.

"La RFEF remercie la Fédération Royale marocaine de football pour son intérêt et sa collaboration en mettant à sa disposition le stade de Tanger" pour abriter le prochain match de la Super coupe d’Espagne, avait souligné la fédération espagnole dans un communiqué.



Luis Enrique aux commandes de la Roja



Auréolé de succès avec le Barça, Luis Enrique, nommé lundi nouveau sélectionneur de l'Espagne, va avoir la lourde tâche de remettre sur pied une "Roja" déstabilisée par le psychodrame de l'éviction de Julen Lopetegui et éliminée en huitièmes de finale du Mondial.

"La nomination de Luis Enrique comme sélectionneur pour les deux prochaines années a été approuvée à l'unanimité", a déclaré lundi devant la presse le président de la fédération espagnole Luis Rubiales.

"Il voulait être sélectionneur de l'Espagne. Il avait reçu des offres (pour être entraîneur) extrêmement importantes, il était impossible d'arriver à ces sommes et il a donc fait beaucoup d'efforts", a ajouté Rubiales.

Enrique, 48 ans, devrait être présenté officiellement devant la presse "la semaine prochaine", a encore dit le patron de la fédération espagnole.