Championnat d'Afrique

de tennis cadets

La sélection nationale marocaine de tennis des moins de 14 ans et des moins de 16 ans participera au Championnat d'Afrique de tennis cadets, qui aura lieu du 24 au 30 juin à Hammamet (à 65 km au Sud de Tunis).

Par catégorie, l'équipe nationale féminine est composée des joueuses Yasmine Kabaj, Chems Doha Zeghlouli, Manal Naciri, Sara Aquid, Salma Loudili et Hind Semlali. Chez les garçons, les joueurs Amine Hamza, Mohammed Amine Hamouti, Ilyas Sefianai, Youness Adnane, Mehdi Belmahi et Mouad Ennaoui seront en lice. L'encadrement technique de la sélection nationale sera assuré par Mehdi Ait Berhoush ainsi que par les anciens champions marocains Bahia Mohtassine, Lamiae Saidi et Mounir Laaraj.

Cette année, le Maroc a remporté le titre de champion d'Afrique en simple en Afrique du Sud dans la catégorie des moins de 14 ans, celui des moins de 18 ans à Marrakech en mars s'est également illustré en avril en décrochant le même titre dans la catégorie des moins de 16 ans à Tunis.



Lavaux Ladies

Championship

La championne marocaine Maha Haddioui a pris part du 20 au 22 juin courant au Lavaux Ladies Championship 2018, une épreuve du Ladies European Tour Access Series disputée en Suisse. Après avoir réussi un bon premier tour en jouant -1, Maha Hadioui a trébuché au 2ème tour en réalisant une carte de 75 (3 au-dessus du Par). Elle s’est parfaitement ressaisie au 3ème tour en jouant dans le Par, et ce malgré des conditions climatiques difficiles : 72.

Avec une carte de +2 total 71-75-72 : 218, elle se classe dans le Top 20 (19ème) de ce tournoi remporté par la Belge Fanny Cnops 209 -7.