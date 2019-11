“Indigo” de Salma Bargach projeté à Johannesburg

FIFD

Quatre cinéastes cubains participent à la 8ème édition du Festival international du film de Dakhla, qui se tient du 24 au 28 novembre courant, avec le pays latino-américain comme invité d'honneur. La présence des cinéastes et réalisateurs cubains Mirtha Ibarra, Sebastian Cordero, Evera Miranda et Arturo Ramon, à cette manifestation cinématographique, augure d'une nouvelle étape dans le processus de développement des relations culturelles entre le Maroc et Cuba, a souligné l'ambassadeur du Maroc à la Havane, Boughaleb El Attar, lors d'une rencontre avec deux des cinéastes cubains. Cette participation cubaine au Festival international du film de Dakhla, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par l'ambassade du Royaume et la direction du festival pour promouvoir la coopération culturelle entre les deux pays, a relevé M. El Attar. Parmi les autres activités envisagées prochainement figure, a-t-il dit, l'organisation, en mars prochain, de la Semaine du film marocain à la Havane, pour permettre la rencontre et l’interaction entre les cinéastes marocains et leurs homologues cubains.



Caftan marocain

Le caftan marocain a brillé de mille feux au pavillon Hassan II à Séville lors d’un défilé, vendredi soir, consacré à cette spectaculaire tenue traditionnelle marocaine. La cérémonie, qui entre dans le cadre du mois du Maroc à la Fondation Trois cultures de la Méditerranée, fut un moment haut en couleur pour célébrer cette pièce incontournable de la tradition vestimentaire marocaine. Sur le podium, deux jeunes Marocains ont rivalisé de créativité pour présenter cette tenue sous un angle moderne et innovant tout en révélant sa beauté et son élégance. A travers ses créations, le jeune styliste Bilal Azzouz a réussi un subtil mélange d’authenticité et de modernité. Les somptueuses pièces richement ornées et rehaussées avec des broderies faites à main, ont conquis le public sévillan. Des tenues spectaculaires aux sequins scintillants et motifs fleuris qui témoignent du savoir-faire ancestral des mâalem marocains.