Incendie de la forêt “KodiatTifour” près de M'diq: Ouverture d'une enquête judiciaire approfondie pour déterminer les circonstances et les coupables

Le Procureur général du Roi près la Cour d'appel de Tétouan informe l'opinion publique qu'après avoir été alerté de l'incendie qui s'est déclaré le 15 août dans la forêt "Kodiat Tifour" près de M'diq, il a donné ses instructions à la police judiciaire compétente pour l'ouverture d'une enquête judiciaire approfondie en vue de déterminer les circonstances de ce sinistre et identifier les coupables. A ce stade de l'enquête préliminaire, il a été ainsi procédé à l'arrestation de quatre suspects, actuellement en garde à vue en attendant la fin de l'enquête pour ensuite décider des poursuites judiciaires qui s'imposent en l'espèce, indique le Procureur général du Roi, mardi dans un communiqué. "Le parquet assure qu'il suit attentivement les étapes des investigations et recherches menées par la police judiciaire compétente et fera montre d'intransigeance et de fermeté à l'égard de toute personne soupçonnée d'être impliquée dans ce sinistre, et de toute autre mauvaise action visant la destruction du domaine forestier dans notre pays et portant atteinte à l'équilibre environnemental, outre les dégâts considérables touchant les personnes et les biens'', ajoute le communiqué. La même source note, en conséquence, que ''le ministère public insistera dans ses réquisitions devant le tribunal sur l'application des peines proportionnelles à l'encontre de toute personne reconnue coupable de ces actes criminels''. A signaler que les équipes d'intervention composées de 500 éléments relevant des autorités et services concernés, appuyées par différents matériels et équipements d'intervention terrestre et aérienne, s'activent pour maîtriser l'incendie. L'intervention sur le terrain avait particulièrement pour but de circonscrire le feu et éviter qu'il ne se propage aux zones habitées, ajoute-t-on. Concernant les dégâts enregistrés sur le couvert forestier, les surfaces touchées par les flammes s'élèvent, jusqu'à ce mardi soir, à 120 hectares, font savoir les mêmes sources.