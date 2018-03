Incendie dans un entrepôt de carburant à Guelmim

A Guelmim, Tan Tan, Assa ou Sidi Ifni, les hydrocarbures ou le gaz butane ne profitent pas des subventions comme dans les autres provinces sahariennes. De ce fait, on voit se multiplier des réseaux de trafiquants qui, sans être autorisés, sont néanmoins tolérés. Ils permettent la création de nombreux emplois autour de ces trafics. Vendeurs, chauffeurs, convoyeurs et autres sont des postes créés par ce marché. Mais parallèlement, ce trafic constitue un grand danger du fait de son entreposage au milieu des quartiers à forte densité. Déjà, en 2011, un grand entrepôt a pris feu causant des asphyxies et blessant les habitants des maisons voisines.

Cette semaine, le même scénario s’est répété, avec beaucoup de fumée et des déflagrations en plus.

C’était au moment de la rupture du jeûne. Tout le monde se préparait à étancher la soif provoquée par cette longue journée de grande chaleur, lorsqu’on a entendu des cris dans les environs de l’Institut de technologie appliquée et des nuages ont couvert le quartier. L’un des entrepôts de carburant a pris feu. Les éléments de la Protection civile et des pompiers se sont rendus rapidement sur les lieux et après une lutte acharnée, ils sont venus à bout des flammes qui n’avaient, fort heureusement, pas fait de victime.

A noter que le wali, le pacha et les représentants des différents départements s’étaient déplacés sur les lieux du sinistre.

La multiplication de ces incendies qui, comportent de grands dangers, doit inciter les autorités à trouver un autre lieu d’entreposage loin des habitations.