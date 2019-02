Inauguration du Centre culturel palestinien au Maroc

Le Centre culturel palestinien au Maroc a vu le jour et démarre par un programme riche et varié, comprenant plusieurs activités dans différents domaines, notamment le cinéma, le théâtre, la littérature et la poésie, ainsi que des expositions et des ateliers liés à la culture palestinienne.

Inauguré jeudi au sein de l'ambassade de Palestine à Rabat, le Centre prévoit un programme cinéma et théâtre, agrémenté par la projection d'un film palestinien ou sur la Palestine, tous les derniers jeudis de chaque mois, et la présentation de pièces de théâtre palestiniennes ou interprétées par des artistes marocains autour de la cause palestinienne.

Concernant la littérature et la poésie, le deuxième jeudi de chaque mois sera consacré à des conférences, des signatures de livres et des contes, ainsi que le lancement du concours de la nouvelle et des soirées de poésie. Le Centre organisera un concours annuel de dessin dans les établissements scolaires, qui sera couronné par une exposition des dessins des enfants gagnants et des ateliers de dessin d'artistes marocains et palestiniens. Des ateliers seront, également, organisés autour de la culture palestinienne, notamment sur la broderie, la Dabka, ainsi qu'un atelier de cuisine palestinienne.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur de la Palestine à Rabat, Jamal Choubki, a indiqué que le Centre culturel constituera un point focal pour le renforcement des relations avec les universités et les établissements scolaires. "Nous souhaitons mettre en avant la question palestinienne, à travers la culture, dernier rempart dans la défense de cette cause", a-t-il fait savoir, ajoutant que le Centre prévoit l'organisation de nombreuses activités, en coopération avec les centres culturels de différentes villes du Maroc.

Selon un document distribué à cette occasion, l'ambassade dispose d'une bibliothèque comprenant plus de 10.000 livres collectés depuis l'ouverture de son siège à Rabat, ainsi que des ouvrages spécialisés provenant d'institutions gouvernementales en Palestine et au Maroc. Cette bibliothèque sera mise à la disposition du public et de chercheurs intéressés par la cause palestinienne.