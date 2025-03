Inauguration de la bibliothèque "Dépose un livre, emprunte un livre" à Oued Zem

Prix



Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé l’ouverture des candidatures pour la 4e édition du prix Moubdiaat (créatrices), à l’occasion de la Journée internationale des femmes, célébrée chaque 8 mars.

Cette édition est ouverte à toutes les femmes talentueuses, de tous les âges et de toutes les régions du Royaume, dans trois catégories : la pratique d’un instrument musical, le Slam-Rap et l’expression corporelle, précise le ministère.

La valeur des prix dans chaque catégorie s’élève à 60.000 DH pour la première place, 40.000 DH pour la deuxième et 20.000 DH pour la troisième, note la même source.

Le ministère invite les femmes intéressées à envoyer une capsule vidéo mettant en valeur leurs créations via le site https://moubdiaat.ma/, lesquelles prestations seront évaluées par un jury spécialisé.

La date limite de réception des candidatures est fixée au 8 avril, conclut-on.



Ouvrage



L’ouvrage "Safi et son littoral dans l'histoire proche" de son auteur Thami Halli a été présenté lors d’une rencontre organisée, récemment à la Cité de l’Océan, à l’initiative de l'Association Hawd Assafi.

Cette publication plonge le lecteur au cœur de l'évolution de Safi, mettant en lumière ses traditions, ses figures emblématiques et les événements marquants de son histoire.

Il s’agit d’un ouvrage relatant des faits historiques selon un angle de vue singulier, un référentiel issu des archives, ainsi qu’une narration dynamique.

Fruit d'un travail de recherche minutieux mené par le chercheur Thami Halli, principalement à la Bibliothèque nationale de Rabat, où l’auteur a recueilli des informations riches, issues des articles de journaux de l’époque du Protectorat français, cette œuvre révèle et met en valeur un segment de l’histoire récente du territoire de Safi et de son arrière-pays, en prenant la période coloniale comme point d’ancrage.



Rencontre



La Direction provinciale de la culture à Safi a organisé, récemment, la première édition de la "Rencontre de la créativité féminine", à l'occasion de la Journée internationale des femmes.

Cet événement a été l'occasion de rendre hommage à plusieurs figures féminines en reconnaissance de leurs contributions et efforts dans divers domaines, notamment culturel, artistique, social, théâtral, cinématographique, musical et créatif.

Le programme de cette manifestation comprenait diverses activités, dont une exposition d'arts plastiques de l'artiste Asmaa Abghach et un atelier de formation théâtrale encadré par l'artiste Amina El Hatib au profit des femmes pensionnaires de l’établissement pénitentiaire locale de Safi.



Parution



"Apprendre autrement ... Pour une politique d’apprentissage tout au long de la vie à l’ère de l’intelligence artificielle : de la vision à l’action" est l’intitulé d'un nouvel ouvrage publié par l’enseignant-chercheur Youssef Nait Belaid, aux éditions Afaq pour les études, l'édition et la communication à Marrakech.

Dans cet ouvrage, ce sociologue et enseignant-chercheur à l’Université Mohammed V de Rabat, propose une réflexion approfondie sur les transformations éducatives à l’ère de l’intelligence artificielle (IA).

Le livre analyse aussi le rôle croissant de l’IA dans les politiques éducatives et les opportunités qu’elle offre en matière d'apprentissage tout au long de la vie, tout en explorant les opportunités offertes par l’IA pour repenser les politiques éducatives et promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie.



Hommage



Le musée Dar Gnawa à Marrakech a organisé, lundi, une soirée culturelle au cours de laquelle un vibrant hommage a été rendu à Ahmed Haddachi, une figure emblématique de la littérature marocaine d'expression amazighe.

Cette rencontre a proposé une immersion unique dans l'univers riche et poétique de cet auteur et a permis aux amateurs de littérature et aux chercheurs de mieux comprendre les dimensions poétiques, linguistiques et culturelles de l'œuvre d’Ahmed Haddachi.