Inauguration à Nador de l'école de programmation et de codage informatique "YouCode"

"YouCode", une école privée de programmation et de codage informatique faisant partie d'un réseau d’écoles pionnières du numérique, a été officiellement inaugurée vendredi dernier à Nador.



Cet événement s’est déroulé en présence notamment de la directrice de l'Intégration du digital et du développement des compétences numériques Latifa Guerrouj, du gouverneur de la province de Nador Jamal Chaârani, et du président du Conseil de la région de l’Oriental Mohamed Bouarourou, indique un communiqué du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.



La création de cette école s'inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la Wilaya de la région de l’Oriental, le Conseil de la région de l’Oriental, l’Agence de développement de l’Oriental ainsi que l’association LEET INITIATIVE, précise-t-on.



L'objectif étant de former des jeunes talents prometteurs dans les métiers du numérique, particulièrement en matière de programmation, de codage et des technologies de l’information, ajoute la même source, notant que cette école contribuera ainsi à renforcer l’offre de formation dans le numérique dans la région de l’Oriental, tout en améliorant les perspectives d’employabilité des jeunes dans les domaines des nouvelles technologies.



À cette occasion, la délégation officielle s'est arrêtée sur le déroulement de la formation au sein de cette école ainsi que sur ses programmes pédagogiques, ses équipements modernes et les opportunités qu'elle offre aux jeunes. L’accent a également été mis sur les efforts déployés pour assurer l’insertion professionnelle des diplômés, grâce à des partenariats stratégiques avec les acteurs économiques, favorisant ainsi leur intégration dans le marché du travail et contribuant à la dynamisation de l’emploi.



Une cinquantaine de jeunes a été retenue, au titre l’année scolaire 2024-2025, pour suivre une formation théorique et pratique de deux ans, en phase avec les évolutions technologiques et les exigences de l’économie numérique.



Cette visite illustre le soutien officiel apporté à ce projet ambitieux, qui vise à doter les jeunes d'outils numériques modernes et à les préparer aux métiers d’avenir, dans la perspective de positionner la région comme un hub émergent d’innovation numérique, et ouvrir de nouveaux horizons d’intégration socio-économique aux jeunes, contribuant ainsi à renforcer le développement économique et social de la province et de la région dans son ensemble, conclut le communiqué.